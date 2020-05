A szervátültetettek a különösen veszélyeztetettek közé tartoznak

Több mint 5000 szervátültetett él az országban, akik a koronavírus szempontjából a különösen veszélyeztetettek közé tartoznak – hívta fel a figyelmet a Magyar Szervátültetettek Szövetségének (MSZSZ) stratégiai és orvosigazgatója pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Grózli Csaba hozzátette: a szervátültetettek és az őket gondozó egészségügyi személyzet biztonságának érdekében az MSZSZ márciusban létrehozott egy segélyalapot, amely által FFP2-es és FFP3-as maszkokat szerzett be és küldött el az érintetteknek.

Mint mondta, eddig a szövetség a tagjainak és a szervátültetetteket ápoló klinika dolgozóinak 600-600 darab maszkot osztott ki, és 6-7 ezer maszkra lenne még szükségük ahhoz, hogy a lehetséges új, őszi hullámnál is biztosítva legyenek. Ennek érdekében arra kérnek mindenkit, hogy

adójuk egy százalékával támogassák a szervátültetettek ügyét.

Grózli Csaba kitért arra is, hogy az eddigi koronavírussal fertőzött szervátültetettek között van gyógyult és elhunyt is. A szervátültetettek immunrendszerét mesterségesen le kell gyengíteni, hogy a szervek benn maradjanak, ezért a vírusra is fogékonyabbak – mondta, megjegyezve, hogy emellett pszichés félelem is van a szervátültetettekben.