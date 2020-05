Szijjártó: Egyre súlyosabb a migráció

Megosztás Tweet



Nemhogy jelen van, de egyre súlyosabb a migráció jelentette fenyegetettség – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán megosztott videóban, miután egyeztetett a máltai miniszterelnökség vezetőjével.

A tárcavezető megjegyezte, a világjárvány miatt kevesebb politikai vita szól a migrációról, pedig a máltai miniszterelnökség vezetője szerint hozzájuk csak idén az első két hónapban már több illegális migráns érkezett, mint az egész tavalyi évben. Táboraik megteltek, és a migránsokat a partjaikhoz szállító hajók is komoly problémát jelentenek.

„Exponenciális növekedést látnak: az információik szerint 650 ezer olyan ember van a líbiai partoknál, aki gyakorlatilag arra vár, hogy elhagyhassa Líbiát Európa irányába. Most a máltaiak a saját bőrükön érzik annak a rendkívül képmutató és káros európai migrációs politikának a hatását, amellyel szemben mi az elmúlt öt évben nagyon határozottan léptünk fel” – hangsúlyozta.

Hozzátette, most szembesülhetnek azzal is, hogy nem lehet számítani azokra az államokra, amelyek egyébként hangosan és agresszívan követelik a kötelező letelepítési kvóta bevezetését.

Szijjártó Péter szerint egyetértettek abban, hogy helyes az a magyar megközelítés, miszerint a segítséget kell oda vinni, ahol baj van, és nem a problémát oda, ahol nincs baj. „Magyarul végre le kéne zárni azt az európai politikai vitát, amely arról szól, hogy most akkor menedzselni vagy megállítani kell-e a migrációt” – emelte ki a miniszter, hozzátéve, a migrációt meg kell állítani. Ehhez pedig segítséget kell nyújtani a líbiai hatóságoknak, hogy a migránsok ne tudják elhagyni az észak-afrikai országot – mutatott rá Szijjártó Péter.

Kitért arra is, ennek most azért is jelentősége van, mert eddig a migráció főként biztonsági és kulturális kihívást jelentett, a járvány óta viszont egészségügyi kockázattal is jár.

