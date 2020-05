Nem tartanak hagyatéki tárgyalásokat a közjegyzők, de határozatok születnek

Nem tartanak hagyatéki tárgyalásokat a közjegyzők a járványveszély miatt, helyette levélben értesítik az örökösöket. Több kérdést felvetett ez az eljárás, hiszen a magyar jog szerint kötelező tárgyalást tartani, ha a hagyatékban ingatlan is szerepel, vagy ha az örökhagyó hajdan végrendelet írt.

Parti Tamás, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hagyatéki eljárásokat továbbra is folytatnak, csupán a hagyatéki tárgyalások megtartására nincs lehetőségük a járványhelyzet miatt. Hozzátette, az örökösöknek kínálnak egy alternatív megoldást, a hagyatékátadó végzés tervezetét megkaphatják. A végzéstervezetre pedig 15 napon belül reagálniuk kell vagy hagyományos, postai úton vagy elektronikusan az illető közjegyző tárhelyére.

Elmondta, a hagyatéki eljárás mindig is igényelte az érintettek aktív közreműködését, fontos, hogy az örökösök nyilatkozzanak, elmondják mit szeretnének, különösen akkor ha nincs végrendelet. Hozzátette, ilyen esetben a törvény szablya meg az öröklés rendjét, így az érintetteknek nyilatkozniuk kell, hogy a törvény által előírt elosztás megfelel-e számukra vagy el szeretnének térni attól.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a hagyatéki eljárás során a hagyatékban érintett személyek évtizedekre rendezhetik a vagyoni viszonyaikat, hiszen a tárgyaláson köthetnek élethosszig tartó egyezséget is. Hozzátette, az eljárás eredményes lefolytatása mindenkinek az érdeke, ezért kérhetik azt is, hogy halasszák el a tárgyalást.

