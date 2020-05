Megnövekedett a nemzetközi csomagok szállításának költsége

A nemzetközi postaforgalomra is jelentős hatással van a koronavírus-járvány, illetve annak veszélyhelyzete.

Panulin Ildikó, a Magyar Posta Zrt. szóvivője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, márciusban nemcsak Magyarországon, hanem Európában, illetve világ-szerte is komoly problémát okozott a járvány a postaforgalomban is. Hozzátette, a légijáratok drasztikus csökkenésével reagált sok légitársaság a járvány terjedésére. Ez érintette a nemzetközi postaforgalmat is, vagyis az Európán kívüli postai küldemények eljuttatása a célországba, illetve a kivitel a küldő országból komoly nehézségekbe ütközött, emiatt több esetben is késtek a csomagok, levelek.

Kiemelte, amikor pedig rendeződőt valamelyest a helyzet a légiforgalom tekintetében akkor megnövekedett a szállítási költség.

Érdekességként elmondta, Kína átállt a szárazföldi, vasúti szállításra.

