Eddig százhuszonegy repülőgép hozott védőeszközöket Kínából

Eddig 121 repülőgép szállított az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket Magyarországra Kínából – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön.

A koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges eszközöket pakolnak ki a Wizz Air Kínából érkezett repülőgépéből (Fotó: MTI/Botár Gergely/kormany.hu)

A tárcavezető Vang Ji kínai külügyminiszterrel egyeztetett és a megbeszélésről beszámolva kifejtette: köszönetet mondott kollégájának azért a segítségért, amelyet a kínai hatóságok nyújtottak Magyarországnak az egészségügyi védekezés sikeréhez szükséges eszközök beszerzésében.

Közölte: eddig 121 repülőgép szállított az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket, maszkokat, kesztyűket, védőruhákat, lélegeztetőgépeket Magyarországra Kínából.

A szállítások az elkövetkező hónapokban is folytatódnak

– tette hozzá.

Kiemelte: Magyarország és Kína gazdasági együttműködése továbbra is jól fejlődik, az elmúlt három évben 9 nagy kínai beruházás érkezett Magyarországra, és ma már a kínai vállalatok az egyik legjelentősebb beruházási értékkel rendelkeznek Magyarországon. Hozzáfűzte: a kínai cégek mind magas színvonalú, modern technológiát hoznak az országba.

Szijjártó Péter kitért arra: a magyar gazdaság új dimenzióba léptetésében fontos szerepet játszik a digitalizáció, az 5G-technológia. Tavaly ősz óta Budapest belvárosában is használható az 5G-hálózat, és a Vodafone-nak ezt a hálózatát a Huawei építette ki itt – mutatott rá.

Emlékeztetett:

sikerült aláírni a Budapestet Belgráddal összekötő vasútvonal modernizálásáról szóló megállapodást is,

így a pénzügyi fedezet is adott ennek a fontos beruházásnak a megvalósítására. A beruházással Magyarországon keresztül vezet majd a legrövidebb, leggyorsabb út a görög kikötőkbe érkező kínai árucikkeknek Nyugat-Európa felé – magyarázta.

A külügyminiszter azt is elmondta, hogy a két ország pénzügyi együttműködése jól alakul, hiszen a Magyar Nemzeti Bank és a kínai jegybank között kiváló az együttműködés, és abban állapodtak meg, hogy ezt bővítik a jövőben. Megjegyezte: pénteken Orbán Viktor miniszterelnök és a kínai elnök is egyeztet telefonon, és most ezt a megbeszélést is előkészítették.