3380-re nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma és elhunyt 6 krónikus beteg

Újabb 39 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzés, ezzel 3380-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg. Ezzel 436-ra emelkedett az elhunytak száma, 1169-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma 1775-re csökkent.

Az aktív fertőzöttek 59 százaléka, az elhunytak 79 százaléka, a gyógyultak 59 százaléka budapesti vagy Pest megyei. 658 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 49-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1619 ember) és Pest megyében (459) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér (339), Zala (194), Komárom-Esztergom (180), valamint Csongrád megye (114). Békés megyében van a legkevesebb (11) fertőzött Magyarországon.

Elkezdődött a védekezés második szakasza.

Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed.

A cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újrainduljon az élet, és továbbra is elkerüljük a járvány „berobbanását”. Ezért Budapesten és Pest megyében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont új szabályok léptek életbe. Az egész országban továbbra is fontos a 1,5 méteres védőtávolság tartása, és az arc eltakarása a boltokban és tömegközlekedési eszközökön.

Az időseket továbbra is arra kérik, hogy csak kellő körültekintés mellett hagyják el otthonaikat, és az élelmiszerboltokat, patikákat, drogériákat a nekik kijelölt idősávban, 9 és 12 óra között látogassák.

Az aktív fertőzöttek száma 1809, 60 százalékuk budapesti vagy Pest megyei – emelte ki az országos tiszti főorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Újabb védőfelszerelések érkezett

Több mint hétmillió maszk és 660 lélegeztetőgép érkezett

az elmúlt két napon Magyarországra – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai kormányülés előtt Facebook-oldalán.

Aki elmegy a koronavírus-szűrésre, az a családját is védi

Aki elmegy a koronavírus-szűrésre, a családját is védi – mondta a Semmelweis Egyetem (SE) rektora, a klinikai járványelemző munkacsoport vezetője az M1-en szerda este, hozzátéve, hogy őszig biztosan nem lesz nagy koronavírus-járvány, mert az emberek betartják a szabályokat, nyáron erősödik mindenki immunrendszere, a vírus pedig nem szereti a meleget és az ultraibolya-sugárzást.

A címlapfotó illusztráció.