Újabb halálesetek történtek a Pesti úti idősotthonban

Újabb elhunyt, idős beteg hozzátartozója vádolja azzal a Pesti úti idősotthont, hogy rokonát nem látták el megfelelően, ami végül a halálához vezetett. A férfi szerint édesanyja még vizet is kapott. Arról is beszélt a Ripostnak, hogy november óta romlott jelentősen a helyzet a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézményben. A koronavírus-fertőzés miatt már negyvennégyen haltak meg az idősotthonban, és több mint háromszázan megfertőződtek – számolt be az Mí Híradója.