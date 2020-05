Németh Szilárd: A Magyar Honvédség a legbiztosabb munkáltató

Megosztás Tweet



A Magyar Honvédség az ország legbiztosabb munkáltatója – jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten.

Németh Szilárd kiemelte: a járványügyi védekezés új szakaszába lépett az ország, ennek középpontjában az élet újraindítása áll. Ezt szigorú és fokozatos menetrend mellett kell levezényelni. Az élet újraindításának fontos eleme a gazdaságvédelmi akcióterv, amely a GDP 20 százalékát fedi le. Annak öt pontjában szerepel a bértámogatás, a vállalkozásoknak szánt adó- és járulékkedvezmények, a vállalkozások és az állampolgárok hiteltörlesztéseinek felfüggesztése, a 13. havi nyugdíj újraindítása, valamint a munkahelyek védelme és új munkahelyek létrehozása – sorolta.

Hangsúlyozta: 2010 óta a munkahelyteremtés sikeres programnak mutatkozott. 2010-ben a munkanélküliség Magyarországon 12,5 százalék volt, a koronavírus-járvány betörése előtt pedig 3,5 százalék alá csökkent. A foglalkoztatottak száma a a 2010-es 3,6 millióhoz képest 4,5 millióra emelkedett. 9,5 év alatt 900 ezer új munkahelyet tudtak teremteni – hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve: most az a cél, hogy ahány munkahelyet a koronavírus tönkretett, annyit élesszenek újra.

A koronavírus-járvány miatt indított gazdaságvédelmi programban – amelynek a munkahelyteremtés áll a középpontjában – a Magyar Honvédség is részt vesz – emelte ki Németh Szilárd.

A Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárnál tartott sajtótájékoztatóján elmondta: oda is várják a fiatalokat, illetve azokat, akik elvesztették munkájukat. Alkalmaznak gépkocsivezetőket, forgalomirányítókat, szakácsokat, felszolgálókat, díszelgőket, informatikai, híradós szakembereket. Mindemellett most a koronavírus-járvány idején is fontos járőrözési, valamint őrzés-védelmi feladatokat is ellátnak az alakulat katonái.

A Magyar Honvédség a toborzóirodáin és az interneten is vár mindenkit, aki a haza szolgálatát választja. Itt biztos munkahelyet, biztos életpályát találnak majd – szögezte le Németh Szilárd, hozzátéve: várják az embereket az önkéntes tartalékos és a szerződéses katonák közé is.

Az államtitkár kiemelte: az emberek már most megérezték mekkora szükség van rájuk és nekik mekkora szükségük van a honvédségre. Elmondta, szerződéses katonai szolgálatra 2020 februárjában 271-en jelentkeztek. Most áprilisra ez a szám több mint háromszorosára 853-ra emelkedett.