Többnyire online vizsgákat tartanak a vidéki egyetemeken

Alapvetően a vizsgaidőszakban is fenntartják a digitális formát a vidéki egyetemek, jellemzően az online vizsgáztatás mellett döntöttek, csak speciális szakok, tárgyak, illetve záróvizsgák esetében kell személyesen megjelenni, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

A felsőoktatási intézmények hallgatóinak megjelenéséről a rektorok dönthetnek azóta, hogy május 4-én Pest megye és a főváros kivételével megszűnt a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozás az országban.

A Debreceni Egyetemen továbbra is digitális formában történik az oktatás, de a gyakorlatigényes záróvizsgákat – orvosképzés, agrárképzés – a karok által kidolgozott rendben, személyes jelenléttel, szűkített létszámú záróvizsgabizottságok előtt tehetik le a hallgatók a megfelelő, szakmaspecifikus védőfelszerelések használata és a távolsági szabályok betartása mellett – közölte az egyetem sajtóirodája az MTI-vel. A hallgatók az oktatási épületeket korlátozottan látogathatják, kizárólag a vizsgák és a személyes könyvtári szolgáltatások igénybevételének céljából.

A Nyíregyházi Egyetem szintén fenntartja a járvány miatt elrendelt távoktatást, a szemeszter szorgalmi időszakában és a vizsgaidőszakban is a digitális forma marad érvényben. Néhány intézet személyes jelenlétet igénylő vizsgákat is tart, amelyeket külön egyeztetnek a hallgatókkal – közölte az egyetem az MTI-vel. A személyes jelenléthez kötött záróvizsgák az intézmény által kidolgozott szabályok szerint zajlanak majd, szűkített létszámú vizsgabizottságok előtt, védőfelszerelések használata és a távolsági szabályok betartása mellett. A záróvizsgák lebonyolításáról, a teendőkről a Neptun-rendszeren keresztül értesítik a hallgatókat.

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) is az online vizsgáztatást preferálja, elsősorban a hallgatók és oktatók biztonsága érdekében, valamint – tekintettel a budapesti, a Pest megyei és a külföldi hallgatókra – az esélyegyenlőség szem előtt tartásával – közölte az intézmény az MTI-vel.

A hallgatók az írásbeli vizsgákat elsősorban az Unipoll rendszerben, míg a szóbeli vizsgákat az MS Teams rendszerben teljesítik. Azokon az elsősorban gyakorlati jellegű – például orvosi és egészségügyi, labor-, művészeti és sport- – kurzusokon, ahol a személyes jelenlétre feltétlenül szükség van, a vizsgákat az egészségügyi előírásoknak megfelelően szervezik: a hallgatóknak és oktatóknak védőfelszerelést biztosítanak, a helyiségekben rendszeresen fertőtlenítenek, és fokozottan figyelnek a távolságtartásra. A jelenlétet igénylő gyakorlati vizsgák szervezése még tart, de törekednek arra, hogy ezek időpontja a vizsgaidőszak végére, illetve a nyári időszakra essen majd.

A győri Széchenyi István Egyetem távvizsgáztatást vezetett be: a hallgató otthon van vizsga közben és online kapcsolatban áll a vizsgáztatókkal. Az eszköz lehet számítógép, tablet vagy mobiltelefon. A záróvizsgát viszont az egyetemen tartják, de a vizsgabizottság nem tartózkodik egy teremben a vizsgázóval, hanem online kapcsolatban van vele. A vizsgázót egy ember bekíséri a terembe, ott ellenőrzi személyazonosságát, megmutatja neki a vizsgázóprogramot és a távkapcsolatot biztosító eszköz használatát, a vizsga ideje alatt pedig felügyel. A rektori utasítás szerint egyik vizsgáról sem készülhet kép- vagy hangfelvétel.

A Soproni Egyetemen is hasonló intézkedést vezettek be, a záróvizsga kivételével személyes megjelenést igénylő vizsgát nem lehet tartani. A záróvizsgák során az egészségügyi előírásokat betartják. Azok a hallgatók, akik olyan tanulmányokat, kutatásokat folytatnak, amelyek igénylik az egyetem területén való személyes jelenlétet, egyedi kérelem alapján, dékáni engedéllyel mehetnek be.

A Kaposvári Egyetemen jellemzően online módon tehetik le vizsgáikat és záróvizsgáikat a hallgatók. Az intézmény az MTI érdeklődésére közölte, hogy a gazdaságtudományi, a pedagógiai, a Rippl-Rónai művészeti, az agrár- és környezettudományi karuk közül az utóbbinál mérlegelik a hagyományos vizsgák megtartását is, az igények felmérése folyamatban van.

Az online vizsgákon várhatóan több mint 2400 diák, közülük 504 záróvizsgázó vesz részt, ehhez a kampuszon modern technológiával felszerelt termeket is biztosítanak. A tanulmányi osztály a Neptun rendszeren, a közösségi médiában létrehozott zárt csoportban és hírlevélben is folyamatosan tájékoztatja a diákokat az aktuális információkról, de hetente két napon lesz személyes ügyfélfogadás is.

Szegeden is csak kivételes esetekben látogathatják a hallgatók az egyetemi épületeket. A Szegedi Tudományegyetem honlapján olvasható tájékoztató szerint kivételt csak a hatodéves orvostan-, fogorvostan- és gyógyszerészhallgatók klinikai és szakmai gyakorlatai, valamint a doktori képzéses hallgatók kutatási projektjei jelentenek. A gyakorlati kurzusok és a vizsgakötelezettségek teljesítése, pótlása miatt a dékánok saját hatáskörben, egyedileg engedélyezhetik az épületek látogatását.

A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ az Eötvös Loránd Tudományegyetem egységeként az ELTE által meghatározott és alkalmazott eljárásrendet követi, ezért szóbeli vizsgáztatás Szombathelyen ebben a félévben nem lesz – közölte Horváthné Molnár Katalin igazgatóhelyettes. Hozzáfűzte: a távolléti oktatás feltételeinek, valamint az egységes és kiszámítható számonkérés alapelveinek meghatározására az ELTE járványügyi operatív koordináló testülete ideiglenes vizsgaszabályokat alkotott. Jelenleg is ezeknek megfelelően folyik az oktatás, és eszerint fog zajlani a vizsgáztatás is – tette hozzá.

A Dunaújvárosi Egyetem a második félév végéig fenntartja a digitális oktatást – tájékoztatott az intézmény a honlapján.

A Miskolci Egyetem rektora is úgy döntött, hogy a távoktatás folytatódik ebben a szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban is.