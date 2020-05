Május közepétől még több vendéglátóhely várja a pihenni vágyókat vidéken

Megosztás Tweet



Gőzerővel dolgozik a turisztikai szektor minden szereplője az ágazat biztonságos újraindításán. Vidéken egyre inkább beindul a turizmus, egyre több vendéglátóhely nyit ki, és várja a pihenni vágyókat. Úgy tudni, a legtöbb szálláshely legkésőbb júniusban megnyit, azonban több szolgáltató úgy döntött, hogy már május 20-tól várja a vendégeket.



Gőzerővel dolgozik a turisztikai szektor minden szereplője az ágazat biztonságos újraindításán. Az már most borítékolható, hogy a következő időszakban a legfőbb szempont az egészség védelme lesz. Szakértők szerint ez pluszköltségekkel jár majd, ami árnövekedéshez vezethet.

Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, vidéken egyre inkább beindul a turizmus, egyre több vendéglátóhely nyit ki, és várja a pihenni vágyókat. Úgy tudja, a legtöbb szálláshely legkésőbb júniusban megnyit, azonban több szolgáltató úgy döntött, hogy már május 20-tól várja a vendégeket.

Több vidéki vendéglátóhely üzemeltetőjével is beszélt, és szinte csak pozitív visszajelzést kapott – az üzemeletetők elmondták, a vendégek fegyelmezettek, betartják a védelmi intézkedéseket.

Hozzátette, az üzemeltetőknek is be kell tartaniuk számos intézkedést, az asztalokat megfelelő távolságra kell elhelyezzék egymástól, a vendégeknek, illetve a kiszolgáló személyzetnek is kötelező a maszk viselése.

Ezenkívül fontos, hogy meghatározzák, hány vendéget fogadhatnak maximálisan. Emiatt új gazdasági modellek kidolgozására van szükség, a vállatoknak ki kell számolniuk, mennyiért kell árusítsák például a jegyeket, mennyiért kell kínálják szolgáltatásukat, és hogy hogyan kell átcsoportosítaniuk a költségeiket, hogy hosszú távon is nyereségesek legyenek.

Azt is elmondta, hogy több európai ország is várja már a külföldi turistákat, például Görögország és Horvátország is, viszont a nyaralóknak szigorú szabályoknak kell megfelelniük, többek között rendelkezniük kell egy igazolással, hogy nem koronavírus-fertőzöttek. Hozzátette, ez a dokumentum 72 napig érvényes, tehát a külföldre utazóknak erre is figyelniük kell a nyaralásuk megszervezésekor.

A címlapfotó illusztráció.