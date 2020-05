Egy-két hét és elindulhat a foglalási hullám

Pár héten belül újra indulhat a hazai turizmus is. Egyes kutatásokból az is kiderült már, hogy a magyarok itthon nyaralnának idén. Ennek megfelelően az első foglalások is megjelentek már a szállásadók naptáraiban: júliusra és augusztusra már sokan betervezték az utazást.

„Május végére várható jelentősebb számú foglalás a turizmusban, és a főszezon kilátásairól is majd csak akkor lehet biztosabbat mondani” – vélekedett Semsei Sándor, a Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetségének elnöke az M1 Ma reggel című műsorában.

Jelenleg a piac nagy része még kivár – mondta. Hozzátette, a korlátozó intézkedések a napokban fellazultak a vidéki lakosok számára, de a tapasztalatok szerint az emberek két-három hetet még várnak a foglalásokkal. Úgy gondolja azok a szálláshelyek, amelyek garanciát adtak arra, hogy a lemondásokat fájdalommentesen, veszteség nélkül lehet megtenni azok nagyobb foglalásra, forgalomra számíthatnak.

Mindenki abban reménykedik, hogy a főszezonban a belföldi turizmus talpra áll – hangsúlyozta.

Változni fognak a fogyasztói szokások és a belföldi turisztikai térségeknek néhány héten belül olyan stratégiákkal kell előállniuk, amelyek képesek lesznek ezeket az új típusú keresleteket megszólítani – fűzte hozzá Semsei Sándor.

A címlapfotó illusztráció.