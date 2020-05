Bringáztak, vitorláztak, misére is mentek sokan vasárnap

Vasárnap is sokan mentek ki a szabadba országszerte, kihasználva a jó időt és az enyhébb szabályokat. Aki tehette futott, biciklizett vagy éppen vitorlázott. A rendőrségnek is akadt dolga, mert voltak, akik nem tartottak biztonságos távolságot egymástól. Budapesten és Pest megyében pedig továbbra is érvényes a kijárási korlátozás – hangzott el az M1 Híradójában.