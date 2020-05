3263-ra nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma és elhunyt 8 beteg

Újabb 50 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3263-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 idős krónikus beteg. Ezzel 413-ra emelkedett az elhunytak száma,

933-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma 1917 fő. Az aktív fertőzöttek 62 százaléka, az elhunytak 79 százaléka, a gyógyultak 54 százaléka budapesti vagy Pest megyei.

Jelenleg 812 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 50-en vannak lélegeztetőgépen. 98-ra nőtt az idősotthonokban koronavírus-fertőzéssel elhunyt gondozottak száma, ebből 42 a Pesti úti idősotthon lakója – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Elkezdődött a védekezés második szakasza.

Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed.

A cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újrainduljon az élet, és továbbra is elkerüljük a járvány „berobbanását”. Ezért Budapesten és Pest megyében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont új szabályok léptek életbe. Az egész országban továbbra is fontos a 1,5 méteres védőtávolság tartása, és az arc eltakarása a boltokban és tömegközlekedési eszközökön.

Az időseket továbbra is arra kérik, hogy csak kellő körültekintés mellett hagyják el otthonaikat, és az élelmiszerboltokat, patikákat, drogériákat a nekik kijelölt idősávban, 9 és 12 óra között látogassák.

Autóval, motorral, lóháton is érkeztek a kirándulóhelyekre

Mozgalmasnak indult a hétvége: megnyitott a debreceni vidámpark, elindult a lillafüredi kisvasút, de ma már a budapesti Margitszigetet sem zárták le, pedig a fővárosban és Pest megyében a korábbi kijárási korlátozás továbbra is érvényben van. Az eszközöket, szerelvényeket mindenhol rendszeresen fertőtlenítik és ügyelnek arra, hogy tömeg sehol se alakuljon ki.

A kirándulóknak is tartaniuk kell egymástól a távolságot

– hangzott el az M1 Híradójában.

A járvány leginkább a fővárosi idősotthonokban terjed

Karácsony Gergely főpolgármester folyamatosan és kétségbeesetten terel, miközben az elmúlt hetek adataiból nyilvánvaló, hogy a járvány leginkább a fővárosi idősotthonokban terjed – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton közösségi oldalán.

A címlapfotó illusztráció.