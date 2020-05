Autóval, motorral, lóháton is érkeztek a kirándulóhelyekre

Megosztás Tweet



Mozgalmasnak indult a hétvége: megnyitott a debreceni vidámpark, elindult a lillafüredi kisvasút, de ma már a budapesti Margitszigetet sem zárták le, pedig a fővárosban és Pest megyében a korábbi kijárási korlátozás továbbra is érvényben van. Az eszközöket, szerelvényeket mindenhol rendszeresen fertőtlenítik és ügyelnek arra, hogy tömeg sehol se alakuljon ki. A kirándulóknak is tartaniuk kell egymástól a távolságot – hangzott el az M1 Híradójában.

Autóval, motorral, gyalog, sőt meg lóháton is érkeztek Tatabánya egyik kedvenc kirándulóhelyére. A Turul-madár környéke hetek óta le volt zárva a turisták elől, így most sokan használták ki az enyhítéseket és persze a szép időt.

Visszatértek a kirándulók Szilvásváradra is. Sokan döntöttek úgy, hogy túrázással töltik a napot a Szalajka-völgyben. Csaknem két hónap után újra kinyitottak az éttermek is. Természetesen ott is az előírásoknak megfelelően szolgálják ki a vendégeket.

„Maszkban, gumikesztyűben szolgálunk ki. Úgy alakítottuk, hogy a másfél, két méter távolságot a vendégek be tudják tartani. Az asztalokat is úgy alakítottuk ki, hogy amit tudtunk, elmozdítottunk, amit nem, azt szalaggal lezártuk, hogy a vendégek a két méter távolságot betartsák, illetve megpróbáltuk a kieső asztalokat műanyag asztalokkal pótolni” – ismertette az egyik helyi büfé üzletvezetője, Józsa Jácint.

Sokan választották hétvégi úti célnak a Velencei-tavat is.

A kilátónál újra felpezsdült az élet, a másfél méteres távolságot viszont itt is meg kell tartani. A Székesfehérvári Bory-vár is újra fogadja a látogatókat. Ide is sokan érkeztek, hogy itt kapcsolódjanak ki – közölte az M1.

Újraindult a Lillafüredi erdei kisvasút

Az országban elsőként újraindult a Lillafüredi erdei kisvasút. Hétvégén egyelőre hat szerelvény közlekedik, viszont a látogatók számától függően akár több vonatot is menetrendbe állíthatnak. Minden indulás előtt az összes kocsit lefertőtlenítik és az utasok számát is korlátozták, hogy mindenkinek legyen elég helye.

„Van kézfertőtlenítő kitéve az utasok számára, a fertőtlenítésen túl az utasokkal találkozó, érintkező kollégáknak kötelező a szájmaszk, illetve a védőkesztyű használata. Azok a mozdonyvezetők, akik leszállnak, és utasok közé mennek szintén kötelezően maszkot kell viselniük” – mondta az M1-nek Pintyili Gergely, a Lillafüredi Állami Erdei Vasút üzemigazgatója.

Kinyitotta kapuit a Zemplén Kalandpark is.

Már működik a drótkötélpálya, a két hegy közötti kabinos libegő és az ország leghosszabb bobpályája is. Egymás után szálltak fel a családok az Eplényi libegőre is. A biztonsági előírásokat természetesen itt is betartják.

„A másfél méter távolságot a pénztárnál betartjuk, valamint a libegő székek felét is leszedtük pontosan azért, hogy nagyobb legyen a két ülés közötti távolság” – fogalmazott László Márk, a Kalandhegy Eplény marketing vezetője.

Újra hangos volt a debreceni vidámpark is. Egyszerre összesen kétezren tartózkodhatnak bent, így nem volt tömeg, és a játékokért sem kellett sorban állni. Minden gyereknek megvolt a kedvence, amire elsőként fel szeretett volna ülni.

A debreceni vidámpark májusban csak hétvégén, júniustól pedig már hétköznap is nyitva lesz.

Az állatkert viszont az év minden napján várja a látogatókat.

„Júliusra és augusztusra már mérhető számú foglalás érkezik, és úgy tűnik,hogy első sorban belföldön pihennének a magyarok, de azt mutatja minden statisztika, hogy nagyjából a fele az utazóknak a magyar megkérdezetteknek belföldön nyaralna, 12 százaléka az, aki külföldi útra is vállalkozna” – jelentette ki Kiss Róbert Richárd az M1-en.

A turisztikai szakújságíró szerint a legtöbb szálloda júliusi nyitásra számít.

A fővárosiak is kihasználták, hogy egy hónapos hétvégi zárva tartás után birtokba vehették a Margitszigetet. Sokan bicikliztek, kutyát sétáltattak vagy pihentek a fűben. Az enyhítések bevezetése ellenére viszont továbbra is be kell tartani az alapvető szabályokat, mint például azt, hogyha valaki betegnek érzi magát, akkor maradjon otthon.

Vannak, akik már be is merészkedtek a 18 fokos Balatonba

Előkerültek a fürdőruhák, a napozó sátrak és plédek is a balatonboglári strandon. A nyárias melegben sokan töltötték a vízparton a napot. Voltak, akik napoztak, a bátrabbak pedig meg is mártóztak a vízben.

Több településen óvintézkedéseket is tettek. A vízben álló lépcsők számát például korlátozták, a vizes blokkokat pedig rendszeresen fertőtlenítik.

„Kinyitottak a vizes blokkok a strandokon, lenyírtuk a füvet, és várjuk az ide látogatókat. Természetesen betartva az MTÜ-nek – Magyar Turisztikai Ügynökség – az ajánlását, miszerint a korlátokat fertőtlenítjük, a vizes blokkokat fertőtlenítjük, illetve a játszótereknek az olyan elemeit, amelyeken esetleg a fertőzés tovább terjedhet” – fejtette ki Fonyód polgármestere, Hidvégi József.

A vendéglátóhelyek is kinyitottak. Egész nap szépen fogyott a hekk és a lángos is. Voltak, akik már alig várták, hogy a kedvenc helyükön ebédeljenek. „Imádjuk, ide járunk mindig hekket enni. Ma tizenhárom hekket rendeltünk, tizenegyet mát megettünk” – mondta egy vendég.

Az enyhítések mellett persze a szabályokat – mint például az asztalok közötti távolságot – mindenhol be kell tartani.

„Nekünk ez tényleg nagyon nagy szerencse, hogy csak kerthelyiséggel rendelkezünk, nincsen belső éttermi részünk. nekünk nem igazán volt ez probléma, hogy az asztalokat így kellett kialakítani. nálunk mindig is megvolt a megfelelő távolság” – nyilatkozta az M1-nek az egyik büfé üzletvezetője, Vincze Attila.

A mosható étlap is csökkenti a fertőzés veszélyét

Máshol pedig még az étlapokat is moshatóvá tették, hogy ezzel is csökkentsék a fertőzés veszélyét.

„Minden legyen letörölhető, tisztítható, fertőtleníthető állapotú, az étlap is, a szórólapok is mind, mind műanyag bevonatúak, egyszerűen egy törléssel, egy fertőtlenítő kendővel le lehet törölni és újra lehet vissza a vendégnek vinni, úgyhogy az idei évben a vírus befolyásolta az étlapkészítést is” – fejtette ki Torma Zoltán, egy fonyódi vendéglátó egység tulajdonosa.

A medencés strandok is készülnek a szezonra.

A Gyulai Várfürdő már minden információt megkapott az operatív törzstől az újranyitáshoz. Így a közös érintésű felületeket legalább óránként, félóránként fertőtleníteni kell. A beltéri rész zárva lesz és az eddigi öt-hatezer fő helyett körülbelül ezer vendéget engedhetnek majd be, ugyanis a szabályok szerint egy emberre legalább 16 négyzetméternek kell jutnia.

„Nagyon szigorúan figyelembe kell venni az egyidejű medence befogadó képességet, nagyon szigorúan meg kell követelni az előzuhany, szappanos előzuhany használatát és az utózuhany használatát is, úgyhogy erre külön embereket kell alkalmaznunk, akik ezt figyelik, számolják és be is tartatják az elvárásokat” – mondta el Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója.

A zsúfoltság elkerülése a cél a strandokon

Boros László Attila, a Magyar Fürdőszövetség elnöke elmondta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a strandokon elkerüljék a zsúfoltságot, és megfelelő higiéniai körülményeket teremtsenek.

Az elnök arról is beszélt:

arra kérnek mindenkit, hogy idei nyaralásukat tervezzék Magyarország fürdővárosainak egyikébe,

ezzel jelentősen segíthetik a 18 ezer munkahelyet biztosító magyar fürdőszektor talpra állását is.

„Fontosak a mostani intézkedések, hogy az idei nyáron minél több bevételre szert tudjunk tenni. Ebben nagyon sokat tudnak tenni a magyar emberek, akik nem külföldre, nem a horvát tengerpartra, nem az osztrák hegyekbe viszik el azokat a szabad jövedelmüket, amiket nyaralásra, pihenésre fognak tudni fordítani, hanem itthon tartják a hazai turisztikai szolgáltatóknál, a szállodákban, a hazai fürdővárosokban” – jelentette ki Boros László Attila.

A legtöbb magyarországi fürdő még a tavaszi tereprendezési és a karbantartási munkálatait végzi, május végén, a pünkösdi hétvégére viszont már szinte az összes strand megnyitja a kapuit a látgatók előtt.