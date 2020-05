Éledeznek a Balaton-parti vendéglátóhelyek

Megosztás Tweet



Legalább két hét kell ahhoz, hogy kiderüljön, milyen hatással vannak a járványra a vidéki enyhítések – tájékoztatott a tiszti főorvos. Hétfőn lépett életbe a korlátozások enyhítése vidéken, a mostani lesz az első hétvége, amikor a vidéki strandok és büfék fogadhatnak vendégeket. A Balatonnál vegyes a kép: van, aki már holnap kinyit, és van, aki csak egy hónap múlva – hangzott el az M1 Híradójában.

A Nyíregyházi Állatparknak ma már sok látogatója volt, bár az állatbemutatókat szünetelteti az állatkert, mégis több újdonsággal várták a vendégeket. Legjobban a gyerekek örültek a nyitásnak. A szabályokat azonban mindenkinek be kell tartania. A zárt terekben kötelező a szájmaszk használata.

Szombaton megnyitja kapuit a pécsi állatkert is. Egyszerre legfeljebb négyszáz látogatót fogadnak, hogy az emberek megtarthassák a kellő távolságot.

Hektáronként száz főt tudnunk majd fogadni, illetve húsz fő az akvárium-terrárium alsó szintjén a védőtávolságot betartva körbejárhat, és megtekintheti az ott bemutatott állatokat, viszont az akvárium-terrárium felső szintje még le lesz zárva – mondta Siptár Dávid, a pécsi állatkert ügyvezető igazgatója.

A hétvégén nyit a makói skanzen is. Ide is szabálykövető látogatókat várnak. Szájmaszkban lehet majd belépni a skanzen területére, a szigorú előírásokat itt is be kell tartani. Az egymás közötti személyi távolságot meg kell tartani. Kézfertőtlenítő a bejáratnál rendelkezésre áll a látogatóknak, és a zárt tereinkben, az épületeinkben egyszerre három ember tartózkodhat – ismertette a jelenlegi helyzetben kialakított óvintézkedéseket Szikszai Zsuzsanna, a József Attila Városi könyvtár és Múzeum igazgatója.

A szabályok betartása mellett hétfőtől megnyithattak a vidéki vendéglátóhelyek

Megélénkült a forgalom péntek délután az M7-es autópályán. Az első szabadabb hétvégén sokan indultak a Balaton felé.

Kezdenek éledezni a Balaton-parti vendéglátóhelyek is. Már több napja nyitva vannak a kerthelyiségek, ahol a korábbinál jóval kevesebb ember foglalhat helyet.

A vendéglátósoknak minden esetben tiszta és biztonságos körülményeket kell biztosítaniuk.

Az asztalokat minden vendég után fertőtlenítik, és kézfertőtlenítőket is tesznek ki. A vendégek első tapasztalatai pozitívak.

Szigorú szabályok betartása mellett hétfőtől már megnyithattak a vidéki vendéglátóhelyek. Az országos tiszti főorvos, Müller Cecília a héten többször is a higiénés előírások fokozott betartására hívta fel a vendéglátósok figyelmét. Kiemelte például az asztalok és a kihelyezett fűszertartók rendszeres fertőtlenítését, valamint a mellékhelyiségek rendszeres, akár óránkénti tisztítását is.

„Bizakodók vagyunk, és rendkívüli módon odafigyelünk, hiszen a negyedikén vidéken kezdődött bizonyos fokú enyhítések okán a hatásokat legalább két hétig figyelnünk kell ahhoz, hogy lássuk, ez a helyzet okoz-e valamilyen mozgást, változtat-e valamit a járvány dinamikáján. Úgyhogy rendkívül óvatosan és nagyon odafigyelve követjük az eseményeket” – mondta Müller Cecília.

Meg lehet tartani a polgári és az egyházi esküvőket is. A jegyespár kivételével azonban mindenkinek be kell tartania a másfél méteres távolságot. Lakodalmat azonban augusztus közepéig nem lehet rendezni.

Budapesten és Pest megyében a korlátozások érvényben vannak

Bár a fertőzés lassult, de a központja továbbra is a főváros és Pest megye. Ezért itt a korábbi korlátozások vannak érvényben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a budapestiek nem utazhatnak el és nem tartózkodhatnak a vidéki ingatlanjaikban – hangsúlyozta csütörtöki sajtótájékoztatóján a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely.

„Tehát ilyen értelemben nincs lezárás a főváros, Pest megye és a vidék között. Az a kérésünk azokhoz a budapestiekhez is, azokhoz a Pest megyeiekhez is, akik a központi régió térségét elhagyják, hogy a biztonsági, védekezési szabályokat tartsák be”– hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Ez lesz az első hétvége, amikor Budapestet és Pest megyét leszámítva enyhébb szabályok mellett tölthetik el hétvégéjüket az emberek. Az előírásokat azonban továbbra is mindenkinek be kell tartani.

A címlapfotó illusztráció.