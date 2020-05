Megosztás Tweet



Az önkormányzatoknak kötelező óvodai és bölcsődei ügyeletet biztosítaniuk azokon a településeken is, ahol a koronavírus-járvány miatt bezárták az intézményeket – mondta Novák Katalin. Arról is beszélt, csütörtökön írják ki az egyes típusú diabéteszesekkel foglalkozó civil szervezeteknek és a gyermek-diabéteszcentrumoknak szóló pályázatokat.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

Túl van a próbahéten a kötelező bölcsődei és óvodai ügyeleti rendszer. Az önkormányzatok a koronavírus-járvány elleni korlátozó intézkedések keretében zárták be az intézményeket, s bár volt, ahol a kezdetektől figyeltek azokra, akik nem tudtak otthon maradni gyermekükkel, sajnos arra is volt példa, hogy egyszerűen leállt az ellátás.

Biztosítani kell az ügyeletet

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, az önkormányzatoknak kötelező óvodai és bölcsődei ügyeletet biztosítaniuk azokon a településeken is, ahol a koronavírus-járvány miatt bezárták ezeket az intézményeket. Hozzátette, az ügyelet ingyenes, ennek ellenére jelenleg az óvodás és bölcsődés gyerekek csupán három százaléka jár valamilyen intézménybe. „Ez az arány még mindig alacsony, de most már látszik, hogy egyre többen szeretnék igénybe venni ezt a lehetőséget” – mondta.

Felhívta a figyelmet arra, a felügyelet alatt is be kell tartani a szigorú járványügyi intézkedéseket, így egy csoportban maximum öt gyermek lehet. Arra is kitért, hogy az intézmények a gyerekek étkezését is biztosítják.

Éppen ezért arra buzdítja azokat a szülőket is, akiknek iskoláskorú gyereke van, érdeklődjenek a tankerületeknél a lehetőségről, hogy hol van éppen felügyelet, mivel a kisiskolások számára is kell biztosítsanak az önkormányzatok felügyeletet.

Pályázatokat írnak ki a cukorbetegeket segítő szervezeteknek

Novák Katalin arra is kitért a beszélgetés során, hogy csütörtökön írják ki az egyes típusú diabéteszesekkel foglalkozó civil szervezeteknek és a gyermek-diabéteszcentrumoknak szóló pályázatokat. Hozzátette, a pályázatok célja, hogy megkönnyítsék az egyes típusú cukorbetegséggel küzdők életét és a legkorszerűbb ellátást biztosítsák nekik.

Emlékeztetett: a kormány közel százmillió forintos pályázati támogatást biztosít civil szervezeteknek, és közel félmilliárd forintot a diabéteszcentrumoknak.

A civil szervezeteknek szóló pályázat 90 százalékos, a diabéteszcentrumokat segítő pedig 100 százalékos finanszírozású. Előbbiek kétmillió–harmincmillió, utóbbiak ötmillió–harmincmillió forint között vehetnek igénybe támogatást – tette hozzá.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

A címlapfotó illusztráció.