A kórházparancsnokságtól, az idősotthonok fertőtlenítésén keresztül a járőrözésig, a Magyar Honvédség is aktívan részt vesz a koronavírus-járvány elleni harcban. A katonák szerepe a járvány elleni küzdelemben nem új keletű. A városi fegyvereses csapatoknak, rendfenntartóknak már a 14. századi pestisjárvány idején is komoly feladat jutott a rend, az ellátás, és a karantén fenntartásában. Bár most szerencsére messze nem olyan időket élünk, a szervezettség, a fegyelem, vagy éppen a védekezéshez szükséges eszközök őrzése, biztosítása most is alapvető feltétel a sikeres védekezésben.

Már több mint nyolcszáz idősotthon fertőtlenítését végezték el a katonák – mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Hozzátette, több mint 1100 intézményben kell fertőtleníteni, a feladatban mintegy ezer katona vesz részt.

Beszámolt arról is, hogy a járványügyi védekezéssel kapcsolatos feladatokban több mint kétezer katona vesz részt, ezen felül további tízezer katona van készenlétben szükség esetére. Elmondta, sok tartalékos katona önként jelentkezett szolgálatra a járványügyi helyzetben.

A kórházparancsnokok, az idősotthonoknál intézményparancsnokként szolgálatot teljesítők feladatairól azt mondta, ezek az egyenruhások, rendőrök és katonák segítik az intézmények vezetőit, összehangolják a munkát, hozzájárulnak ahhoz, hogy a központi ellátásból időben megérkezzenek a védekezéshez szükséges eszközök, továbbá a járványügyi helyzet korlátozásait, a rendszabályok betartását támogatják és ellenőrzik.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

A címlapfotó illusztráció.