Országos körkép: lassan, de beindul az élet vidéken

Ha lassan is, óvatosan is, de kezd újraindulni az élet vidéken. Ezt tapasztalták az M1 riporterei, amerre jártak az országban. Egyre többen vannak az utcán, a belvárosokban vagy éppen a kávézók teraszain. A boltokban még viszonylag kevés a vevő, sokan telefonon vagy az üzletek közösségi oldalán tájékozódnak. Fontos, hogy a távolságtartásra továbbra is ügyelni kell, és a maszkviselés is kötelező a boltokban és a tömegközlekedésben – hangzott el az M1 Híradójában.