Nyolcvanhárom esetben indult eljárás rémhírterjesztés miatt

Budapesten és vidéken is ellenőrzik a védekezési intézkedések betartását. Rémhírterjesztés miatt 83 esetben indult eljárás – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a keddi online sajtótájékoztatón.

Rendõrök járõröznek Budapesten a Normafánál (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Kiss Róbert elmondta: járványüggyel összefüggésben 321 büntetőeljárást indítottak, 62 gyanúsítottat hallgattak ki. A rémhírterjesztés mellett 98 esetben csalás, 26 esetben közveszéllyel fenyegetés és 19 esetben járványügyi szabályszegés miatt indítottak eljárást.

A rendőrség továbbra is ellenőrzi Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozás betartását. Országosan hétfőn 451 esetben intézkedtek a rendőrök a korlátozások szabályainak megszegése miatt: 248 esetben figyelmeztetéssel éltek, 120 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, és 83 esetben feljelentést tettek.

A kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt a rendőrök már 45 770 alkalommal intézkedtek március 28. óta.

Emellett vidéken is ellenőrzik a védekezési intézkedések betartását. Több esetben tapasztalták, hogy a tömegközlekedési eszközökön és üzletekben nem viselnek az emberek védőeszközt, nem tartották a távolságot, illetve nem a számukra kijelölt idősávban mentek boltba. Emiatt 32-szer intézkedtek a rendőrök hétfőn – ismertette.

Elektronikusan ellenőrzik a karanténszabályok betartását

Kiss Róbert beszámolt arról is, hogy megjelent a Magyar Közlönyben a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzéséről szóló kormányrendelet. Ennek értelmében a hatósági házi karanténban tartózkodók közül csak azt ellenőrzik elektronikusan, aki ebbe beleegyezik.

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az elektronikus ellenőrzés beváltotta a hozzáfűzött reményeket, ezért ezt rövid időn belül elkezdik Magyarországon is alkalmazni – tette hozzá.

Hétfőn 743 hatósági házi karantént rendeltek el, ezzel 10 547 ilyen korlátozó intézkedés van érvényben.

21 esetben tapasztalták a szabályok megsértését, így már 1497 alkalommal intézkedtek ilyen szabályszegés miatt március 12 óta.

Ismertette: megfelelő óvintézkedések mellett rendben zajlanak az érettségi vizsgák, az iskoláknál tapasztalataik szerint rendelkezésre állnak az egyéni védőeszközök.

Nyugalom a határátkelőknél

A határforgalomról szólva elmondta: hétfőtől szélesebb idősávban tudják biztosítani a nemzetközi tranzitforgalomban átutazó nehézgépjárművek számára a beléptetést, 20 órától másnap 12 óráig.

Jelenleg a teherforgalomban a belépő oldalon Tompánál kétórás, Röszkénél háromórás, Csanádpalotánál és Ártándnál egy-egy órás várakozásra kell számítani, valamint ugyancsak a teherforgalomban a kilépő oldalon Csanádpalotánál van egyórás várakozás.

Újságírói kérdésekre válaszolva elmondta: a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet hétfőtől hatályos, ennek értelmében vidéken megnyithattak a vendéglátóhelyek kerthelyiségei, teraszai, azonban az általános egészségvédelmi távolságtartást itt is be kell tartani, ennek feltételeit az üzemeltetőnek kell biztosítania. A védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni – mondta, hozzátéve, hogy ezt a rendőrség vidéken is ellenőrzi.

Ha ezzel kapcsolatban szabályszegés történik, és helyszíni bírságot szabnak ki, annak összege 5 ezer forinttól 100 ezer forintig terjedhet, míg szabálysértési eljárásban ez az összeg 500 ezer forintig is terjedhet. Hangsúlyozta:

nem a pénzbüntetés kiszabása a cél, hanem az emberek életének, testi épségének a védelme.

Külön kitért kérdésre válaszolva Csongrád megyére, ahol a kijárási korlátozásokkal kapcsolatos szabályok megszegőivel szemben 827 rendőri intézkedés történt, ebből 653 figyelmeztetés, 84 helyszíni bírság volt, és 180 főt jelentettek fel.

