Mintegy hetvenezer diák írt magyarérettségit gond nélkül a járvány idején

Komolyabb gond nélkül jutott túl Magyarország az írásbeli érettségik első napján. Az M1 riporterei – amerre jártak – azt látták, hogy működnek a járvány miatt bevezetett óvintézkedések: a diákok és a tanárok is alkalmazkodtak a különleges helyzethez. Nagyjából hetvenezren írtak magyarérettségit. Nemcsak a bizonyítvány, hanem a felsőoktatási felvételi miatt is fontos volt a tanulóknak, hogy vizsgázzanak – hangzott el az M1 Híradójában.

Szegeden is a megfelelő biztonsági intézkedések mellett kezdték meg az írásbeli vizsgát az érettségizők. Az egyik gimnáziumban, ahol 162-en érettségiztek, több felügyelő tanárra volt szükség, és több teremre is.

Az egyik kecskeméti gimnáziumban a vizsgázók testhőmérsékletét is megmérték érkezéskor,

majd egyesével engedték be a tanulókat az épületbe, a kézfertőtlenítés kötelező volt, és maszkot is kaptak. Minden második padban ülhetett csak egy diák, így legalább három-négy méteres, biztonságos távolságot tartottak.

Maszkban és gumikesztyűben hozta a feladatlapokat a nagykanizsai Piarista Gimnázium igazgatója. Itt a kormányrendeletben előírt szabályoknál is szigorúbb intézkedéseket vezettek be: egyebek mellett a tollakat és segédeszközöket sem lehet cserélgetni, és az egy teremben lévő vizsgázók számát is csökkentették.

Maszkban, kesztyűben érkezett az érettségire egy diák az egyik budapesti intézménybe, és belépéskor új védőeszközöket kapott, majd kéz- és cipőfertőtlenítés után abba a terembe ment, ahol a dolgozatot írta. Társaival csak ott találkozhatott, legalább 1,5 méteres távolságból, fizikai érintkezés nélkül.

„Amúgy is izgulós vagyok, szóval nekem ez már nem rak rá többet. De mivel hónapok óta figyelek arra, hogy mindig fertőtlenítsem magamat, a maszkot is viselem, ezért ez az érettségi alatt nem fog igazából gondot okozni” – mondta az M1 riporterének.

Biztonságban érezték magukat a diákok

A diákok többsége a kényelmetlenség ellenére is hasznosnak tartotta a szigorú óvintézkedéseket. Így nagyobb biztonságban érezték magukat.

A Xantus János gimnáziumban orvos, pszichológus és védőnő is segítette a tanulókat. Több tartalék maszkot is kaptak, ezek viselése a teremben ajánlott, a folyosókon pedig kötelező volt. Mindenhol volt kézfertőtlenítő, illetve a takarítószolgálat a mosdókat minden használat után, a folyosókat pedig rendszeresen fertőtlenítette.

A rendőrség is biztosította az érettségit. A vizsgák előtt és után az iskolák környékén irányították a forgalmat, illetve a csoportosulások kialakulását is megakadályozták. Azokat az érettségizőket, akik a dolgozat megírása után ott maradtak beszélgetni, figyelmeztették és hazaküldték.

Az érettségi időszakában a tömegközlekedési járatok a tanítási időszakban megszokott menetrend szerint közlekednek.

A járatok sűrítése mellett országszerte több és nagyobb kapacitású jármű közlekedik, hogy ne alakuljon ki zsúfoltság a közlekedési eszközökön.

Diákbarát feladatok voltak

Azoknak lett igazuk, akik azt tippelték, hogy a veszélyhelyzetben nem lesz nehéz az érettségi. Több tanár úgy fogalmazott, hogy „diákbarát” feladatok voltak – hangzott el az M1-en.

Minden szabályt betartva köszöntötték a régen nem látott osztálytársaikat a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola diákjai. Május 4-én az érettségi első napján, több hét után újra találkozhattak egymással az osztálytársak, így nem csoda, ha sokuknál pillanatokra feloldotta a vizsgadrukkot a találkozás.

Nem is volt miért izgulniuk a diákoknak, ugyanis

a karantén ellenére szinte minden iskolában a negyedikes tanagyag végére értek a diákok.

„Az iskola nagyon hamar megkezdte a távoktatást egy külföldi program segítségével, ezért rögtön, ahogy bejelentették a kijárási tilalmat, már szinte egy pár napra rá el tudtunk kezdeni ugyanúgy tanulni, ahogy eddig” – mondta az egyik diák.

„Úgy készültem, hogy általánosságban megnéztem a stílustörténeti korszakokat. Megnéztem az irodalmi stílust. Tehát, ha bármelyik költő jön velem szembe, bármilyen vers, amit nem ismerek, és valószínűleg olyat adnak, amit nem ismerek, akkor is meg tudjak vele bírkózni” – mondta el az M1-nek az írásbeli előtt egy tanuló.

A hagyománytól eltérően kilenc órakor kezdődött a vizsga

Kilenc órakor az egész orszában becsengettek, ezzel megkezdődtek a 2020-as érettségik. Idén is a magyar nyelv és irodalom vizsga volt az első a sorban. Ebből a tantárgyból több mint 68 ezer diák középszintű érettségit tett, és a kétezret is meghaladta az emelt szinten vizsgázók száma.

A feladatokra 240 perc állt rendelkezésre.

Az M1-nek diákok elmondták, az idei érettségi a helyzet ellenére sem volt nehéz.

„Könnyűnek érzem az egészet igazából. A szövegértés része sem volt különösebben bonyolult. Volt benne pár gondolkodós, inkább a csalafintaság miatt, de azzal sem volt gond” – vélekedett az egyik diák.

A négy óra alatt két feladatlapot kellett kitölteniük a diákoknak. Az elsőre 90 percük volt. Ezalatt a könyvek történetéről, az olvasásról és a kódexekről szóló szövegértési feladatot kellett megoldaniuk, valamint választhattak egy hivatalos levél megírása és egy sportról szóló érvelés megírása között.

A második feladatlap megoldására 150 percük volt az érettségizőknek,

ami alatt műelemzést kellett elvégezniük. A vizsgázók itt is választhattak, vagy Fekete István A tolvaj című novelláját elemzik, vagy pedig Arany János Kertben és Tóth Árpád Lélektől lélekig című műveit hasonlítják össze.

A közmédia hétfőtől, három napon át kiemelten foglalkozik az érettségivel. Az M1-en a vizsgák után minden nap délután egy szaktanárral elemzik a feladatokat.

Az érettségi kedden a matematika írásbeli vizsgákkal folytatódik.