Gyermekorvosok számára készít védőszemüveget a nyíregyházi Lego

A nyíregyházán működő Lego-gyár egészségügyi védőszemüvegek gyártásába kezdett. A cég a védőeszközöket gyerekorvosok számára ajánlják fel Nyíregyházán és a környező településeken.

Ruzsinszky-Takács Ilona minőségért és munkabiztonságért felelős igazgató és Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója a Lego adományának átadásán (Fotó: MTI/Balázs Attila)

A nyíregyházi Lego-gyár egészségügyi védőszemüvegek gyártásába kezdett. A védőszemüvegeket és más védőeszközöket tartalmazó csomagokat első körben a Nyíregyházán és környékén dolgozó gyermekorvosok számára juttatja el a vállaltat.

Csikós Péter, a Nyíregyházi Alapellátási Igazgatóság igazgatója a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, a későbbiekben a Lego-csoport által készített védőszemüvegeket eljuttatják a háziorvosok és a fogorvosokhoz is a térségben.

Fekete Huba, a nyíregyházi Lego-csoport mérnöke szerint a védőszemüveg gyártásának ötlete Dániából származik. A dániai csoportnál dolgozó, fejlesztéssel foglalkozó egyik mérnökkollégája ötlete alapján a gyár készített két szerszámot, amely segítségével egy-másfél nap alatt sikerült átállni a szemüvegek gyártására Dániában és Nyíregyházán is.

Ruzsinszky-Takács Ilona, a nyíregyházi Lego-csoport minőségért és munkabiztonságért felelős igazgatója kitért arra is, hogy a Lego-csoport számára kiemeletlen fontos a gyerekek biztonsága és védelme, ennek érdekében a mindennapokban is sok mindent megtesznek, ez nincs másképp a koronavírus idején sem. Éppen ezért is álltak át a védőszemüvegek gyártására, és döntöttek arról, hogy első körben a legyártott szemüvegeket gyermekorvosok számára ajánlják fel.

Hozzátette, összesen negyven doboz védőszemüveget juttatnak el Nyíregyházán a gyermekorvosi rendelőkbe, illetve azon környező falvakba, ahonnan legalább ötven alkalmazottuk jár be dolgozni. A dobozok felét már kiszállították – emelte ki.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Dániában már széles körben használják ezeket, a visszajelzésekből pedig kiderült, hogy a gyermekorvosok előszeretettel alkalmazzák a Lego által készített védőeszközöket, mivel azok nem a teljes arcot eltakaró pajzsok, hanem széles védőszemüvegek, amelyektől a gyerekek nem ijednek meg a vizsgálat alatt.