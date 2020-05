Megosztás Tweet



Vasárnap van anyák napja. Az elmúlt hetek ünnepei után erről is rendhagyó módon lehetett megemlékezni. Virág és ölelés helyett sokan csak videóüzenetben vagy telefonon köszönthették fel édesanyjukat és nagymamájukat. A közmédia is kiemelten készült az anyák napjára. A mai napon szinte az összes csatornán láthattak, hallhattak az alkalomhoz kapcsolódó műsorokat – közölte az M1 Híradója.

Kinyitottak a virágüzletek anyák napjára. Szebbnél szebb virágokat kínáltak az édesanyjukat köszöntő vásárlóknak. Bár virágot lehetett venni, ez az anyák napja mégis sokak számára más volt mint a többi.

Voltak, akik online köszöntötték édesanyjukat, videóbeszélgetésben. Aki meg is látogatta édesanyját, a kerítésen már nem ment be.

Ezúttal csak puszit küldtek egymásnak és az ölelés is elmaradt

– tette hozzá az M1.

„Mindenképpen fel akartuk köszönteni valahogyan anyut és nagyon rossz, hogy nem ölelhetjük meg, nem adhatunk neki puszit, de azért így is örömet tudtunk neki szerezni szerintem” – fogalmazott egy édesanyját személyesen felköszöntő asszony.

Verssel és virággal készültek nagymamájuknak zalaegerszegi gyerekek. Megtartották a távolságot és gumikesztyűt is húztak, hogy így óvják meg azt, akit szeretnek. Rajzaikat mappába rakták és éppen csak egy pillanatra léptek oda, de így is nagy örömet szereztek.

A bezártságban élő időseknek szólt az ének Esztergomban

Az esztergomi ferences idősek otthonának udvarán is az édesanyáknak szólt az ének. A gesztus Horányi László színművész ötletete volt. Így akart örömet okozni a járvány miatt bezártságban élő időseknek és 94 éves édesanyjának, aki a többiekkel együtt az ablakból figyelte őt.

„Eszembe jutott, hogy hát milyen jó lenne itt egy, nem kell hangosítás, egy szál gitárral kiáll az ember ide elénekel egy pár anyák napi dalt és akkor talán ez egy üzenet lehet, meg egy jó ajándék is” – magyarázta Horànyi László.

Valamennyi édesanyára és nagymamára gondolt a Fiatal Családosok Klubja.

Facebook oldalukon olyan élő rendezvényt szerveztek, amibe bárki bakapcsolódhatott. Ezúttal is a ringatóval közösen ünnepeltek. A programon 100 ringató foglalkozásvezető vett részt.

A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az online rendezvényen azt mondta: édesanyja és édesapja életének legbiztosabb pontjai, akiről most nem csak neki, hanem világszerte sokaknak nagyon nehéz lemondani.

„Nagyon nehéz ez a távolságtartás mégis megadja a lehetőséget, hogy újra értékeljük a mindennapokat, hogy tudjuk értékelni azt, ami már a miénk, amiért nem kellene a hétköznapokban megküzdenünk, mégsem tudjuk igazán, hogy milyen fontos számunkra. Nekem ez a mostani anyák napja azért is különleges, mert segít elmélyülni, elgondolkodni azon, hogy hogyan tudnánk még jobban kifejezésre juttatni a hétköznapokban, hogy milyen fontos az édesanyánk, az édesapánk és hogy talán a gyermekeink is még jobban megértik, hogy az ő számukra is milyen fontos kiindulópont a család” – mondta Novák Katalin, család-és ifjúságügyért felelős államtitkár.

A közmédia, a kormányszóvivő és a miniszterelnök is köszöntötte az édesanyákat

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az idős édesanyák védelmére hívta fel a figyelmet és arra, hogy ebben a helyzetben, amikor távol vagyunk egymástól még nagyobb szükség van arra, hogy elmondjuk nekik, mennyire fontosak.

„Sokat jelenthet egy kedves telefon, hagyhatunk az ajtó előtt egy csokor virágot, az unokák üzenhetnek egy színes festménnyel vagy a házak járdáira rajzolt köszöntő is mosolyt csalhat az arcukra. Isten éltesse az édesanyákat most vasárnap és minden nap” – jelentette ki kormányszóvivő.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban köszöntötte az édesanyákat. Azt mondta:

most az a legfontosabb, hogy legyen kit felköszöntenünk.

„Nekem a nagymamám is él a 99. életévét ünnepelte, a születésnapját ünnepelte nem régen, tehát örülök annak, hogy van kit fölköszönteni anyák napján. Hát azt kívánom mindenkinek, hogy találja meg a módját, hogy az édesanyja érezhesse, hogy van fia és minden fiúnak azt kívánom, hogy érezhesse, hogy van édesanyja, úgy hogy Isten éltesse az édesanyákat” – hangzott el a jókívánság Orbán Viktortól.

A közmédia is kiemelten készült az anyák napjára.

A mai napon szinte az összes csatornán láthattak, hallhattak tematikus műsorokat. Az M2-ön például a gyerekek ötleteket kaptak ahhoz, hogy milyen ajándékkal lepjék meg édesanyjukat. A Kossuth Rádióban pedig ismert emberek vallottak szintén ismert édesanyjukkal való kapcsolatukról.

