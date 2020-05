2998 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 5 idős krónikus beteg

Ötvenhat magyar állampolgárnál mutattak ki koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2998 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Öt krónikus beteg elhunyt, ezzel 340 főre emelkedett az áldozatok száma – derül ki a koronavirus.gov.hu oldal közléséből.

A közlemény szerint 629-en gyógyultan távoztak a kórházból. 1005 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen.

A betegek számának növekedése miatt a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára és növelték ágykapacitásaikat.

Továbbra is a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. Ezért a védekezés most kezdődő második szakaszában is – amikor vidéken a kijárási korlátozás helyébe új szabályok lépnek életbe – fontos az ajánlások és a szabályok betartása, az idősek és a krónikus betegek fokozott védelme – közölték.

Forrás. koronavirus.gov.hu

Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1473 ember) és Pest megyében (400) van a legtöbb fertőzött.Ezt követi Fejér megye (300) Komárom-Esztergom megye (132), Zala megye (123), Csongrád megye (101) és Győr-Moson-Sopron megye (79). Vas megyében (14) van a legkevesebb fertőzött Magyarországon.

Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért továbbra is arra kérjük az időseket, hogy csak kellő körültekintés mellett hagyják el otthonaikat. Az idősotthonok ellenőrzése zajlik, az intézmények vezetőit és a fenntartókat kérjük a járványügyi intézkedések fokozott és folyamatos végrehajtására – írták.