Fővárosi autós tesztállomás deríti ki, átesett-e már a fertőzésen az alany

Szombaton is folytatódott a tömeges tesztelés országszerte. A következő két hétben csaknem 18 000 embert vizsgálnak meg, hogy felmérjék hányan eshettek már át idehaza a fertőzésen. Közben tegnap megnyílt az első autós tesztállomás, ahol pár perc alatt leveszik a mintát: ez a teszt azt mutatja ki, hogy valaki éppen fertőzött-e a mintavételkor – közölte az M1 Híradója.

Mintavétel előtt is fertőtlenítik az autósok kezét a budapesti autós tesztállomáson. Pénteken nyílt, és nem mondható olcsónak, de már szombaton túl voltak a századik mintavételen. Eddig is volt lehetőség a magánintézményekben a mintavételre, de ez az első, ami autóban ülve is végezhető.

A nukleinsav alapú teszt a koronavírus jelenlétét tudja jelezni,

így a módszerrel az aktív fertőzöttség mutatható ki.

Ázsia, Észak-Amerika, és Európa több városában is végeznek hasonló módon teszteket, de a vállalkozás igazgatója az M1-nek azt mondta, hogy míg máshol többnyire papíralapon végzik az adatrögzítést, addig ez Budapesten teljesen online történik.

„Relatíve high-tech, tehát papírmentesen online történik előzetesen a regisztráció, így az időpontfoglalások is egész hatékonyan tudtak lezajlani. Abszolút kapacitáson vagyunk, és a kiszolgálható mennyiséget le is foglalják” – jelentette ki Andy Zhang, a Rollet nevű cég igazgatója.

Egyszerre két autóstól tudnak mintát venni, ami 3-5 percet vesz igénybe. A teszt eredményét 72 órán belül e-mailben küldik a páciensnek.

Négy megyében gyűjtik a mintákat az SZTE munkatársai

A Szegedi Tudományegyetem munkatársai az országos járványügyi kutatás részeként péntektől négy megyében gyűjtik a mintákat. Az egyik résztvevő, akitől szombaton Szegeden vettek mintát, azt mondta, fontosnak érzi a részvételt a kutatásban.

„Fontosnak tartom, mert hátha tudok segíteni esetleg, hogyha tényleg átestem ezen a betegségen, a plazmámmal esetleg tudok segíteni” –fogalmazott a résztvevő.

Más települések mellett szombaton Hódmezővásárhelyen is végeztek mintavételt. A vizsgálat itt sem tart tovább 10 percnél, és a teszt azt is kimutatja, hogy a vizsgált személy átesett-e már a koronavíruson.

A Semmelweis Egyetem irányításával a világon egyedülállónak számító kutatás indult el.

Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora arra számít, hogy rendkívül hasznosak lesznek majd az eredmények a vírus elleni védekezésben.

„Az a lényege, hogy megismerjük, milyen a vírus eloszlása jelenleg az országban. Ez nagyon fontos epidemiológiai kérdés. Ebben a vizsgálatban 17-18 000 közötti tervezett vizsgálat van, és ennek 17 százalékát az általunk kiadott régióban kell elvégezni” – ismertette Rovó László.

Kiderülhet, hogy hányan fertőzödtek meg eddig

A kutatás eredményeiből következtetni lehet arra, hogy mekkora az egyes társadalmi csoportok fertőzöttsége, milyen hatással vannak a vírus terjedésére a kontaktusok és a kockázati tényezők, például a dohányzás – mondta pénteken az M1-nek Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

„Úgy gondoljuk, hogy a járványt sikerült lelapítani, minden adatunk erre utal. Sokkalta jobb a helyzet Magyarországon, mint Nyugat Európában bárhol. De lazítani szeretnénk, a lazításnak az az értelme, hogy a nemzetgazdaságot újra kell indítani, valamint a felsőoktatásban, a későbbiekben pedig az alsó évfolyamokban is, iskolákban, gimnáziumokban is meg kell, hogy induljon az élet, ehhez kellenek információk” – tette hozzá Merkely Béla.

Az 1000 egészségügyi szakember bevonásával zajló tesztelés négy orvosképző egyetem koordinálásával zajlik, az ország 7 régiójában, csaknem 500 településen. A három lépcsős vizsgálat során