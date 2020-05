A szakképzésben folytatja a továbbtanulók csaknem kétharmada

Megosztás Tweet



A középfokú oktatásban továbbtanulók csaknem kétharmada a megújuló szakképzést választotta. Az ősztől induló technikumokban mintegy 34 ezer fiatal szerezhet szakmát az érettségi mellé. A legnépszerűbb szakképzési intézménytípusba magasabb arányban nyertek felvételt a diákok, mint bármikor az elmúlt másfél évtizedben –tájékoztatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szombaton az MTI-t.

Közleményükben idézték Schanda Tamás parlamenti és stratégiai államtitkárt, aki azt mondta: “azt szeretnénk, hogy a fiatalok alapos, korszerű és a munkaerőpiacon értékes tudással rendelkezzenek, ezért fejlesztjük és újítjuk meg a szakképzés rendszerét.

A jelentkezési adatok alapján az látható, hogy a diákok körében is népszerűbb lett a szakma tanulása”. A koronavírus-járvány épp arra világít rá: minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy miután újraindítjuk az életet Magyarországon, ismét legalább annyira eredményesek lehessünk, mint az elmúlt évtizedben – fogalmazott.

Idén tovább nőtt a szakképzés népszerűsége a nyolcadik osztályos tanulók körében. 35,8 százalékukat gimnáziumba, 42,1 százalékukat technikumba, 20,3 százalékukat szakképző iskolába, 1,4 százalékukat pedig szakiskolába vették fel.

A szeptemberben induló technikumi képzést közel 34 ezer fiatal választotta;

idén nagyobb arányban folytatják tanulmányaikat a diákok a szakmát és érettségit egyszerre nyújtó középfokú szakképzési intézményben, mint az előző másfél évtized bármelyik évében.

Ez azt mutatja, hogy a fenntartó minisztérium felügyelete alatt megújuló szakképzés, az ötéves technikumi rendszer bevezetése vonzó lehetőséget kínál nekik – hangsúlyozták. A szakképzés megerősítésének célja, hogy az értékes tudással bíró, felkészült fiatalok sikeresek legyenek és megállják helyüket a munkaerőpiacon – emelték ki.

Az ITM közleménye szerint az osztrák mintára jobbá, rugalmasabbá és gyakorlatiasabbá váló rendszerben júliustól átlagosan 30 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozó 32 ezer oktató bére. A következő tanévtől teljesítményük alapján a diákok is többletjuttatást kapnak az új ösztöndíjak formájában, amelyet tanulmányaik előrehaladtával munkabér válthat fel.

Azt is közölték, hogy az ITM jelentős könnyítésről döntött azoknak a diákoknak az érdekében, akik szeptembertől a technikumok érettségire épülő képzéseiben szeretnék folytatni tanulmányaikat. A tárca közelmúltban kiadott határozata lehetővé teszi a technikumok szakmai vizsgára felkészítő két évfolyamos képzésébe való bekapcsolódást azok számára is, akik a járványhelyzet miatt most nem akarnak vagy nem tudnak érettségi vizsgát tenni.

A középiskola befejező évfolyamát elvégzők közül tehát bárki beiratkozhat a technikumok kétéves képzéseire, az érettségit elegendő utólag, legkésőbb a szakmai vizsgáig megszerezniük. A könnyítés azokra a szakgimnáziumi tanulókra is vonatkozik, akiknek egy év van hátra a szakmai vizsgáig – emelték ki.

A minisztérium alapvető célja, hogy minden magyar fiatal a vállalkozások igényeihez igazodó készségekkel, kompetenciákkal felvértezve kerüljön ki az iskolarendszerből.

A címlapfotó illusztráció.