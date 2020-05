A munkahelyen is figyelni kell a távolságtartásra hétfőtől

Várhatóan hétfőtől dolgozni is többen járnak majd. A tiszti főorvos arra kéri a cégeket, hogy ahol megoldható, maradjon egyelőre a távmunka. Ha viszont be kell menni, akkor a munkahelyen is figyelni kell a távolságtartásra. Péntek reggelre – az elmúlt napokban megszokott ütem szerint – nagyjából megint 3 százalékkal nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A munkaszüneti napon is folytatódott az idősotthonok ellenőrzése – közölte az M1 Híradója.