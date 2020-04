Továbbra is szükség van a lakosság fegyelmezettségére

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány miatt hozott intézkedéseket fegyelmezett betartása a garanciája annak, hogy a vírus terjedése lassuljon – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Kovács Zoltán azt mondta, hogy hétfőtől új szabályozások lépnek életbe a vidéki Magyarországon, Budapesten és környékén azonban továbbra is az eddigiek maradnak hatályosak.

Vidéken lehetőség van a szolgáltatások újraindítására, az üzletek nyitva tartásának meghosszabbítására, a 65 év felettiekre vonatkozó intézkedések viszont továbbra is érvényben maradnak. Budapestet és környékét azért kell külön kezelni, mert ott van a legtöbb fertőzött és a legtöbb haláleset is – magyarázta.

Hozzátette: a hétvégén a településvezetők ismét jogosultságot kapnak arra, hogy szigorúbb intézkedéseket vezessenek be. Az államtitkár beszélt arról is, hogy a klinikai központokkal összefogva egy reprezentatív mérést végeznek az ország átfertőzöttségéről. Ez területi lebontásban is megmutatja majd, hol tart jelenleg a vírus terjedése. A tesztelés azonban továbbra sem állítja meg a vírus terjedését – hívta fel a figyelmet Kovács Zoltán.

A címlapkép illusztráció