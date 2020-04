Kovács Zoltán válaszolt a Bloomberg véleménycikkére

Megosztás Tweet



A magyar kormánnyal szemben használt kettős mércét kifogásolta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Bloomberg médiavállalat honlapján megjelent véleménycikkre írt válaszlevelében, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.

Andreas Kluth, a Bloomberg szerzője szombati, A koronavírus rávilágított az EU növekvő irrelevanciájára című véleménycikkében „bádogdiktátornak” nevezte Orbán Viktort, Magyarország demokratikusan megválasztott miniszterelnökét, aki szerinte „kasztrálta az ellenzék, a bíróságok és a sajtó nagy részét”, és rendeleti kormányzás bevezetésére használta fel a koronavírus-járványt – emlékeztetett Kovács Zoltán.

Azt azonban Kluth nem említette, hogy számos más európai uniós tagállam rendkívüli állapotot vezetett be,

egyes kormányok pedig sokkal nagyobb hatalmat ragadtak magukhoz, mint Orbán Viktor ideiglenes jogkörei – folytatta az államtitkár német, svájci és spanyol példákra hivatkozva.

Ennek ellenére nincs olyan újságíró, aki a német, svájci vagy spanyol jogállamiság miatt aggódna, és senki sem meri bádogdiktátornak hívni egyik említett ország vezetőjét sem – mutatott rá.

„Kluth egyúttal figyelmen kívül hagyja azt a kényelmetlen tényt, hogy ezek a rendkívüli intézkedések népszerűek a magyarok körében, és csaknem 60 százalékuk véli úgy, hogy meg kellene hosszabbítani őket a világjárvány végéig” – írta levelében az államtitkár.

Kovács Zoltán megjegyezte azt is, hogy a magyar kormány intézkedéseinek eredményességét Ledia Lazeri, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyarországi irodájának vezetője is elismerte.