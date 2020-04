Kisállatokat bemutató rövidfilmmel köszönti az Állatkert az édesanyákat

Megosztás Tweet



Különösen sok kisállat, kölyök és fióka cseperedik most a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Sokuk azóta jött világra, hogy a koronavírus-járvány miatt az Állatkert kapuit átmenetileg be kellett zárni a nagyközönség előtt. Amíg a kert zárva tart, az intézmény hivatalos honlapján, illetve a közösségi médiában igyekszik hírt adni a legújabb jövevényekről. Anyák napjára még egy kisfilmet is közzétettek az állatkerti ifjúságról, ezzel köszöntve az édesanyákat.

Hada, a kéthónapos nőstény tapírborjú anyjával a Fővárosi Állat- és Növénykert Dél-Amerika kifutójában (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A közelgő anyák napja alkalmából különleges kisfilmmel köszönti az édesanyákat a Fővárosi Állat- és Növénykert. Az intézmény honlapján, Facebook-oldalán és Youtube-csatornáján is közzétett, másfél perces videóban az Állatkertben most cseperedő kisállatok láthatók – tudatta közleményében az Állatkert.

Többek között a március 15-i ideiglenes bezárás óta világra jött éji majomkölyök, matakó bébi és fekete hattyú fióka, az erszényből mostanában előmerészkedő Bennett-kenguru kölykök egyike, valamint a februárban született, de hivatalosan csak április elején bemutatkozott tapír kislány, Hada is.

Ugyancsak feltűnik a kisfilmen a még adventkor született, és azóta is szépen cseperedő lajhárbébi, és persze Arun, a most már két és fél esztendős kiselefánt is.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben most különösen sok a kisállat, hiszen az év eleje óta igen sok kölyök és fióka jött világra a kert különböző lakóinál. Az említett Bennett-kenguruknál szinte mindegyik nőstény erszényében vannak „zsebibabák”, akik már rendszeresen kilesnek, sőt elő is merészkednek onnan, a legidősebb kicsi pedig már nem is nagyon szokott visszatérni az erszénybe.

Anyák napjához kapacsolódóan az állatkert alapítványa különleges virtuális virágküldési akciót is hirdetett, még a múlt héten. A kezdeményezés lényege az volt, hogy az Állatkert parkjának egy-egy jelképesen örökbe fogadott növényét, virágát lehetett virtuálisan elküldeni az édesanyáknak, ha már a koronavírus járvány miatt korlátozottak a lehetőségek a személyes találkozásra.

A szintén az erszényesek közé tartozó rókakuzuk is kölyköt nevelnek éppen. A Pálmaházban lakó, a tatuk rokonsági körébe tartozó matakóknál március 16-án és április 11-én is született egy-egy utód, a velük szomszédságban lakó éji majmoknál a legifjabb bébi március 20-án született.

A veszélyeztetett ázsiai vadkutyáknál öt kölyök született április 11-én, az indiai antilopoknál márciusban kettő, áprilisban pedig még egy borjú jött a világra. „Gyermekáldás” volt az elmúlt hetekben az indiai tarajos sülöknél és a nagy maráknál is.

Az idei évben született kisállatok közül minden bizonnyal Hada, a tapírborjú a legnépszerűbb. A februári születésű nőstény állatot néhány hetes korában, épp akkor tervezte bemutatni az Állatkert, amikor a koronavírus járvány miatti rendkívüli intézkedések életbe léptek.

Így a jövevény hivatalos bemutatkozására végül csak április elején kerülhetett sor, akkor is az interneten keresztül. A kicsi nevére szavazni is lehetett, amelyre végül tízezernél is több voks érkezett. A kistapír bemutatkozó filmjét pedig mostanáig közel háromszázezren tekintették meg.

Az emlősökön kívül több más állatcsoport képviselőinél is volt mostanában gyermekáldás. Az Ausztráliában őshonos fekete hattyúknál például április elején négy pihés fióka kelt ki a tojásból, de szaporodtak a pelikánok, a pápaszemes pingvinek, a hüllők közül pedig a szivárványos boák és a sisakos baziliszkuszok is.

Az állatkerti ifjúság persze nemcsak az elmúlt hetekben, hónapokban világra jött kisállatokból áll, hiszen sok faj esetében hosszabb ideig, akár évekig is eltart, amíg a kicsit elérik a felnőttkort.

Így a kertben cseperedő kisállatok között van például Kuglóf, féléves lajhárbébi, Arun, a két és fél éves kiselefánt, Indigo, és a nála csak néhány héttel fiatalabb gorillakölyök is.