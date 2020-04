A magyarok egyetértenek abban, hogy fokozatosan kell újraindítani a gazdaságot

Megosztás Tweet



Különböző nyilvántartásokból kiderül, az elmúlt hetekben Budapesten egy nap alatt annyi beteget diagnosztizáltak, mint vidéken négy-öt nap alatt, vagyis a fővárosban négyszer nagyobb a fertőzöttek aránya, mint vidéken. Ez indokolhatja azt, hogy a kormány az enyhítő intézkedések meghozatalában eltérő módon hoz döntéseket.

Új szakaszba lép a koronavírus elleni védekezés. Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a kormányülést követően Facebook-oldalán ismertette az élet fokozatos, szigorú menetrend mentén megvalósuló újraindításának elemeit. Eszerint az idősek és a legfertőzöttebb területeken élők védelmét fenn kell tartani, utóbbi alatt a főváros és környékének települései értendők. Ezeken a területeken a kijárási korlátozások érvényben maradnak.

A vidéki engedmények

Vidéken az üzletek időkorlátozás nélkül kinyithatnak, az éttermek és kávézók teraszai, kerthelyiségei is működhetnek, valamint a szabadtéri strandokat is lehet látogatni. Az idősek védett időzónáját vidéken továbbra is fenntartja a kormány, továbbá is kötelező lesz a társadalmi távolságtartás betartása, és a maszk használata az üzletekben és a tömegközlekedésben. Az intézkedések május negyedikén, hétfőn lépnek érvénybe – tájékoztatott Orbán Viktor.

A magyarok egyetértenek abban, hogy csak fokozatosan lehetséges az élet újraindítása, szigorú szabályok mentén

Miután napok óta tudható, hogy ezen intézkedések bekövetkeznek, a Századvég Alapítvány megvizsgálta a magyar lakosság véleményét az enyhítések, illetve a gazdaság újraindításának kérdésében. A közvélemény-kutatás szerint a magyarok 76 százaléka egyetért ezzel, 21 százaléka viszont ellenzi. Abban óriási az egyetértés, hogy a tervet csak fokozatosan, szigorú szabályok betartásával lehet megvalósítani. Ezzel

a megkérdezettek 91 százaléka értett egyet,

illetve a megkérdezettek mindössze öt százaléka látta úgy, hogy csak a járvány elmúltával, egy lépésben kellene újraindítani a gazdaságot.

A felmérésből az is kiderült, hogy a lakosság jól informált a védekezés eddigi szakaszának céljával kapcsolatban, a válaszadók 94 százaléka hallott arról, hogy az eddigi rendkívüli intézkedések az egészségügy felkészülését szolgálták az esetleges tömeges megbetegedések kezelésére. A megkérdezettek öt százalékának nem volt erről ismerete.

Az egészségügyi rendszer járványhelyzetben nyújtott teljesítményével kapcsolatban a magyarok

66 százaléka vélekedik úgy, hogy a kórházak készen állnak nagyobb számú betegek ellátására,

28 százalék ennek az ellenkezőjét gondolja.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szekértője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, a Századvég Alapítvány már a járványhelyzet kezdetétől folyamatosan vizsgálja a magyarok véleményét, hozzáállását a kormány intézkedéseivel kapcsolatban. Hozzátette, már a vizsgálatok legelején világossá vált számukra, hogy a járványügyi helyzettel a magyarok túlnyomó többsége tisztában van, és azt is felmérték, hogy milyen súlya van a különleges jogrendi helyzetnek, illetve azt is, milyen súlyos következményei lehetnek a különböző szabályok, korlátozó intézkedések megszegésének.

Budapesten közel négyszer annyi a fertőzött, mint vidéken

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a különböző nyilvántartásokból kiderül, az elmúlt hetekben Budapesten egy nap alatt annyi beteget diagnosztizáltak, mint vidéken négy-öt nap alatt, vagyis a fővárosban négyszer nagyobb a fertőzöttek aránya, mint vidéken. Hozzátette,

ez indokolhatja azt, hogy a kormány az enyhítő intézkedések meghozatalában eltérő módon hoz döntéseket

a fővárosra és a vidéki térségre vonatkozóan.

Válságkezelés esetén három tényező megléte kiemelten fontos

Simon János szociológus, politológus elmondta, a hatékony válságkezelés esetén három tényező megléte kiemelten fontos. Egyfelől, fontos, hogy a kormány rendelkezzen hatékony válságkezelési kompetenciákkal. Ezenkívül

szükséges az állampolgárok közreműködése, hogy elfogadják és tiszteletben tartsák a kormány intézkedéseit,

még akkor is, ha azok nem éppen a legtetszetősebbek számukra. A harmadik tényező pedig az infrastrukturális fejlettség.

A kormány jó döntést hozott

Azt is elmondta, hogy jelen pillanatban a társadalomban él egy gazdasági és egy szociális kényszer, hiszen az emberek minél előbb szeretnék visszakapni régi életüket, a munkavállalók szeretnének újra munkába állni, a munkanélküliek pedig minél előbb szeretnének új munkát találni, mivel egyre több család kezd kifogyni pénzügyi tartalékából.

Simon János úgy látja, ha egy kormány csak az egészségügyi ellátórendszer ellátására, illetve a gazdaság újraindítására fókuszál, fennállhat a veszélye annak, hogy elhanyagolja az állampolgárok életszínvonalának megőrzését, ami komoly szociális feszültségeket eredményezhet. Hozzátette, éppen ezért tartja jó döntésnek, hogy a kormány a fokozatos, több lépésben megvalósított újraindítás mellett döntött.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint azonban az élet újraindítása miatt kiemelten fontos kérdés, hogy a régi beidegződéseken túl az emberek tisztában vannak-e az azzal, hogy meddig tart a kormány, az orvosok és az egészségügyi intézmények felelőssége, és hol kezdődik az egyének érdekszférája egy adott válsághelyzet megakadályozásában. Hozzátette, erre egy érzékletes példa lehet a Pesti úti idősek otthonában történt eset. Sajnos ebben az helyzeteben a Fővárosi Önkormányzat nem volt tisztában a felelősségével és kötelességével, amikor nem biztosított folyamatos orvosi ügyeletet az idősotthonban.

