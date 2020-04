Digitális korrepetálást indít a Máltai Szeretetszolgálat, amihez eszközöket, vodeokonferenciát és mentorálást is biztosít – mondta Győri Dani Lajos, a szervezet ügyvezető alelnöke szerda reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a koronavírus-járvánnyal összefüggésben.

Az alelnök elmondta, a cél az, hogy segítsék az embereket a szociális kapcsolataik fenntartásában, a konkrét esetben pedig arra biztatják a gyerekeket, hogy tanuljanak együtt.

Szó esett arról is, hogy továbbra is működik a szeretetszolgálat webnővér (webnover.hu) szolgáltatása, ahol az otthoni ápoláshoz lehet segítséget kérni. A honlapon bemutatják a különböző ápolási fogásokat, tanácsokat és lelki segítséget is nyújtanak.

Győri Dani Lajos kitért arra is, nehezen megy a koronavírus-járvány idején az adománygyűjtés, de továbbra is vannak olyanok, akik adományokat küldenek a szeretetszolgálatnak.

A címlapfotó illusztráció.