Videó: Már online is igényelhető a babakötvény

Holnaptól már otthonról, az interneten keresztül is lehet babakötvény-számlát nyitni. Az Államkincstár és a Pénzügyminisztérium ezzel is segíti a gyermekes szülőket, hogy a járványhelyzetben elkerülhessék a személyes ügyintézést. A babakötvénynek 6,4 százalékos a kamata és állami támogatás is jár hozzá.

Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesületének elnöke az M1 Ma este című műsorában elmondta, ennek köszönhetően akár milliókat is össze lehet spórolni a gyermek tizennyolc éves korára, még egy havonta rendszeresen befizetett kis összeggel is.