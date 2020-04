Továbbra is sok felajánlás érkezik

Megosztás Tweet



Nem fogy a lendület: egyre többen segítenek a rászorulóknak szerte az országban. A Vöröskereszt Nyíregyházán csokival lepte meg a gyerekeket, Békéscsabán pedig a tanuláshoz kaptak számítógépet a fiatalok. Egy cég a kiskunhalasi kórház konyhájának adományozott krumplit, Győrben pedig két keréken érkezik a segítség az időseknek – hangzott el az M1 Híradójában.

A kiskunhalasi Semmelweis-kórházba háromszáz kilogramm krumplit vittek hétfőn, de hamarosan több is érkezik, mivel összesen két tonnát adományozott egy cég az intézménynek.

Nyíregyházán a rászoruló gyerekek kaptak ajándékokat, magánfelajánlásokból. A Vöröskereszt azoknak juttatja el az ajándékokat, akik jogosultak a szociális étkeztetésre.

Győrben továbbra is nagy igény van a biciklis önkéntesek segítségére. Ha kell, elintézik a banki ügyeket vagy rendezik az internet-előfizetést a győri időseknek. Április óta már több mint ezer kilométert letekertek a városban, hogy segítsenek, vittek már élő állatot is, és vásároltak elemet a vérnyomásmérőbe, de ritka gyógyszereket is beszereznek, ha kell.

Békéscsabán az Életfa Kulturális Alapítvány eddig huszonegy számítógépet adományozott olyan gyerekeknek, akik nem tudtak bekapcsolódni a digitális oktatásba, mert nem volt hozzá megfelelő felszerelésük, az alapítvány újabb harminc gép beszerzésén dolgozik, amelyet szintén diákok kapnak meg.

A címlapfotó illusztráció.