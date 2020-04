Hétfőtől a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban is kötelező az arc eltakarása Budapesten

Életbe lépett a kötelező maszkviselés Budapesten, hétfőtől csak az arcot eltakarva lehet tömegközlekedési eszközre szállni, taxizni vagy vásárolni a fővárosban. Az első nap azt mutatta, a legtöbben tudtak a szigorításról és be is tartották a szabályt. A BKK textilmaszkkal segíti az utasokat, hétfőn is osztottak, és a következő napokban is osztanak védőfelszerelést – hangzott el az M1 Híradójában.