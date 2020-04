Alapjaiban változtak meg a garanciális javítások feltételei a koronavírus-járvány miatt

Megosztás Tweet



Új fogyasztóvédelmi jogszabály még nem lépett életbe, arra májusban kerül sor, ám ennek ellenére alapjaiban változtak meg a garanciális javítások Magyarországon. A legtöbb nagy cég csatlakozott a #maradjotthon-kampányhoz, és a telefonos vagy az online ügyintézést helyezték előtérbe.

Mindenki járt már úgy, hogy egy megvásárolt termék a garanciális időn belül meghibásodott, és sok bosszúságot okozott, hogy a garanciális javítás hetekig, hónapokig is eltartott, az esetleges cseréjére is várni kellett, vagy ezt a lehetőséget el is utasította a termék eladója.

„A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott termék szavatossági és jótállási igényének intézése eljárási szabályairól szóló rendeletben mindössze annyi szerepel, hogy a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a szavatossági, jótállási igény alapján a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze” – mondta a hirado.hu-nak Kispál Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője.

A szövetség tapasztalatai szerint

a lehető legritkább esetben teljesül, hogy tizenöt napon belül javítják vagy cserélik a terméket.

Azokban az esetekben ugyanis, amikor a vállalkozás szakértői véleményt kíván beszerezni, mert maga nem tudja eldönteni, hogy valóban hibás teljesítés történt-e, szinte minden esetben hosszabb időt vesz igénybe a panasz elbírálása, és csak a szakvélemény beszerzése után vállalja a cég a termék javítását vagy cseréjét.

Műszaki cikkek esetében nem kérnek szakértői véleményt, a szakszerviz, hivatalos javítószolgálat nézi meg a terméket és dönti el, hogy javítja vagy elutasítja a fogyasztói panaszt, és még a jótállást is megvonhatja.

A járványhelyzetben új szolgáltatásokat kínálnak

Épp ezért májusban ezen az eljáráson változtatna az Innovációs és Technológiai Minisztérium – tájékoztatta a hirado.hu-t a tárca. A tervezett változtatás a vásárlók számára kedvező feltételekkel történik.

A koronavírus-járvány azonban alapjaiban változtatta meg a garanciális ügyintézés módját.

A legtöbb nagy cég csatlakozott a #maradjotthon-kampányhoz, a telefonos vagy az online ügyintézést szorgalmazzák annak érdekében, hogy az embereknek ne kelljen otthonról kimozdulniuk, s így ne veszélyeztessék senki egészségét.

Úgy vélik, a személyes garanciális ügyintézés potenciális veszélyforrás mindenkinek, ezért az a közös érdeke az ügyfeleknek és a cégeknek is, hogy átmenetileg a személyes ügyintézést csökkentsék, ezért a cégek kizárólag futárszolgálattal szeretnék megoldani a felmerülő problémákat.

Legtöbb esetben online kell kitölteni egy hibabejelentő űrlapot, majd ez után díjmentesen küldenek futárt a meghibásodott készülékért, amelyet javítva vissza is juttatnak az ügyfél által megadott címre. Sőt, a cégek többsége azt is közölte, hogy a 14 napos ellállási jog gyakorlására is ugyanez érvényes.

Háztól házig szolgáltatásokat és meghosszabbított garanciákat kínálnak

Több cég is egyedi ajánlatokat kínál a rendkívüli helyzetre való tekintettel. Az egyik autószerviz speciális csomagjának az a lényege, hogy egy egyeztetett időpontban és helyen átveszi a karbantartásra váró gépkocsit, elvégzi a kívánt szemléjét, majd alapos fertőtlenítés után visszaviszi a járművet a kívánt helyre. Ez azért is fontos, mert

a garanciális járműveknél egy elmulasztott karbantartás akár a jótállás elvesztését is jelentheti.

Az egyik nagy telekommunikációs vállalat pedig bejelentette, hogy minden olyan készülékére meghosszabbítja a jótállási határidőt június 15-ig – beleértve az okostelefonokat, PC-ket, tableteket, hordozható kiegészítőket és routereket –, melyek eredeti garanciája 2020. március 15. és június 14. között jár le. Ha egy készülék megfelel ezeknek a követelményeknek, garanciája 2020. június 15-ig automatikusan hosszabbodik.

A cég emellett háztól házig szolgáltatást is indít 2020 második negyedévében, amelynek keretében ingyenesen elszállítják a garanciális készülékeket a szervizbe, majd a javítás után fertőtlenítik, és visszaszállítják a tulajdonosának. A készülékeket futár veszi fel, majd szállítja vissza, a szolgáltatás ingyenes.

