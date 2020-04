A koronavírus-járvány ellenére is teljesíti Magyarország a klímasemlegességi célt

A klíma- és természetvédelmi akcióterv programjaival a terv szerint halad a kormány a koronavírus okozta gazdasági válság ellenére is. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium zöld növekedési programja továbbra is működik, emellett a Magyar Nemzeti Bank is elindított egy komoly gazdaságélénkítő csomagot, és ezzel párhuzamosan zajlik a cégekkel, a civilekkel és a tudományos műhelyekkel a konzultáció. Ezenkívül az energiahatékonyság javítására ágazati, szakmai szervezetek készítenek programot.