A szakértő szerint az utcai védekezéshez elegendő a textilmaszk

Az utcai védekezéshez elegendő a többrétegű, mosható textilmaszk is; a sebészi maszkokat a kórházakban javasolják – mondta Müller Veronika, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának igazgatója csütörtök reggel az M1-en.

Az igazgató szerint a maszk elsősorban arra való, hogy a koronavírussal fertőzött emberek ne adják át a betegséget másoknak.

Emlékeztetett, a Semmelweis Egyetem készített egy útmutatót, ami alapján bárki készíthet otthon maszkot kétfajta anyagból. Akár sálból vagy pólóból is készíthető egészségügyi maszk – tette hozzá.

Nagyon fontosnak nevezte, hogy szabályosan viseljék az elkészített maszkokat: mind az orrot, mind a szájat takarni kell. A maszkoknál a hangsúly a moshatóságon van, hiszen a magas – legalább 60 fokos – hőfok elpusztítja a vírust – tette hozzá.

Kitért arra is, azt tapasztalják, hogy a kórházakban nagyon fegyelmezett a személyzet, és betartja az előírásokat, s ez igaz az utcára, is: sokan viselnek maszkot. Ugyanakkor a kézmosását semmi nem helyettesítheti – fűzte hozzá –, és a távolságtartásra is szükség van.

A címlapfotó illusztráció.