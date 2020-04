WHO: A magyar intézkedések visszaszorították a vírus gyors terjedését

Megosztás Tweet



Május 3-án tetőzhet itthon a koronavírus-járvány – így számolnak a szakértők. Az egészségügy felkészült a betegek fogadására akkor is, ha megugrana a fertőzöttek száma. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint azonban erre nincs sok esély, a magyar intézkedések ugyanis hatásosak voltak, sikerült visszaszorítani a vírus gyors, ugrásszerű terjedését. A szervezet budapesti irodavezetője azt mondta: elegendő tesztet végeznek itthon, és a kórházi ágyak felszabadítása is helyes döntés volt – közölte az M1 Híradója.

Az európai járványgörbén jól látszik, hogy március közepén hirtelen berobbant a járvány, hetente duplázódott, majd triplázódott az igazolt fertőzöttek száma. Olaszország, később Spanyolország vált az európai gócponttá, de például a német, a francia és az osztrák adatok is kiugró betegszám növekedést mutattak.

Forrás: M1

A magyar járványgörbét ezzel szemben az elmúlt hat hétben sikerült alacsonyan tartani, ami a WHO budapesti irodavezetője szerint azt mutatja, hogy

Magyarország jól menedzselte a helyzetet.

„Magyarország be tudott vezetni és végre tudott hajtani több olyan komplex intézkedést – kezdve olyan közegészségügyi intézkedésekkel, mint például a védekezésre, a távolságtartásra vagy a kézmosásra való felhívás, egészen az olyan gazdasági megoldásokig –, amelyekkel anyagi terhet vettek le az emberek és a kisvállalkozások válláról. Mindent egybevetve azt látjuk, hogy a meghozott intézkedések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon ne induljon hatványozott növekedésnek a fertőzöttek száma” – fogalmazott Ledia Lazeri az M1-nek.

Május 3-án tetőzhet a járvány Magyarországon, erről a miniszterelnök beszélt vasárnap, amikor az ajkai kórházat látogatta meg. Azt mondta: addigra legalább 5 ezer lélegeztető gép lesz itthon, később pedig ez a szám eléri majd a 8 ezret, ami már háború idején is elég.

Vagyis lesz hely és biztonságos ellátás minden fertőzött számára.

Emellett az egészségügyi dolgozók képzése is folyamatos, hogy ne csak a felszerelésekből, hanem orvosból és ápolóból se legyen hiány, akik például a lélegeztetőgépeket is szakszerűen tudják használni.

Az oktatásra eddig több mint 13 ezren regisztráltak. Közülük 12 ezren meg is kezdték a tanulást, sőt csaknem 8 ezren már sikeres vizsgát is tettek. A jelenleg dolgozókon kívül pedig 1600 önkéntes egészségügyi dolgozó is jelentkezett munkára.

Az országos tiszti főorvos arról beszélt hétfőn, hogy a tetőzés várható egy határvonal. Hetek óta arra készülnek, hogy addigra minden készen álljon a védekezéshez. Ugyanakkor arra figyelmeztetett: a járványcsúcs nem jelenti azt, hogy onnantól minden visszatérhet a régi kerékvágásba.

A WHO szerint Magyarország az egészségügyi rendszer felkészítésében is jól vizsgázott. Úgy látják, helyes döntés a kórházi ágyak felszabadítása is.

„Magyarország nem csupán a WHO és az Európai Járványvédelmi Központ ajánlásai alapján jár el, de tartja magát a WHO „Eső előtt köpönyeg” elvéhez is” – mondta Ledia Lazeri.

Az itthon elvégzett tesztek száma is elegendő.

Az Egészségügyi Világszervezet budapesti irodavezetője azt mondta: minden országot óva intenek a tömeges szűréstől, az ugyanis leterheli az ellátórendszert.



„A WHO a megbízható tesztelés minimum követelményeként azt az arányt fogadja el, amely szerint minden pozitív tesztre 10-12 negatív eredményt produkáló teszt jut. Ha ez az arány megvan, akkor ki lehet jelenteni, hogy az adott ország közegészségügyi hatóságai megfelelően nyomon követik a vírus terjedését a közösségben” – fogalmazott Ledia Lazeri.

Magyarországon a WHO ajánlásának két-háromszorosa a tesztelés. Míg az igazolt fertőzöttek száma kétezer körül jár, addig mintegy 50 ezer tesztet végeztek el – közölte az M1 Híradója.