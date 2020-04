A minimálisan elvárt 10 helyett 30 tesztet végeznek egy fertőzött környezetében

Megosztás Tweet



Biztosított a magyarok élelmiszerellátása

Ország élelmiszerellátása biztosított és minden megteszünk azért, hogy így is maradjon – mondta Zsigó Róbert az agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára kedden az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: komoly kihívás elé állítja az élelmiszer-előállítókat is a koronavírus-járvány. Éppen ezért folyamatosan kapcsolatban vannak az agrárminisztérium munkatársai a termelőkkel, hogy a leghamarabb megoldást találjanak a legkisebb problémákra is.

„Magyarország élelmiszerbiztonsági rendszere a legjobb és legstabilabb”

– emelte ki Zsigó Róbert.

Kitért arra is, hogy a helyi termelők többsége is nehéz helyzetbe került a veszélyhelyzetben, mert egyre több piac zárt be. A támogatásukra indították el azonban a termelőkereső felületet, ahol néhány perces regisztráció után a vásárlók megtalálhatják őket online. Egy virtuális találkozási pontot hoztunk létre a termelők és vásárlók között.

Átlépte a kétezret a fertőzöttek száma

Már 2098-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg. Ezzel 213 főre emelkedett az elhunytak száma – fejtette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos a sajtótájékoztatón.

Hozzátette, ugyanakkor növekszik a gyógyultak száma is. Már 287-en gyógyultan távoztak a kórházból.

A laboratóriumi mintavételek száma is nő, jelenleg már 50 052.

Továbbra is a főváros és Pest megye a legfertőzöttebb terület, de más megyékben is nő a fertőzöttek száma, mint Fejérben, valamint a határ menti megyékben kissé magasabb az arány.

Az összes fertőzött közül

842 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 82-en vannak lélegeztetőgépen.

Jellemzően az idősebb korosztályból kerülnek ki, de a 40-es, 50-es korosztályból is vannak lélegeztetőgépen ápoltak.

„Bárki elkaphatja a betegséget, bárki fertőzött lehet és bárki átadhatja. Változatlanul oda kell figyelnünk és a korlátozásokat be kell tartanunk” – hangsúlyozta Müller Cecília.

Három idősotthonban fordul elő nagyobb megbetegedés

Az idősotthonok többségében, ahol érintettséget találtak az ellenőrzések során, rendkívül különböző a fertőzöttség mértéke.

Mindössze három olyan intézmény van, ahol súlyosabb a fertőzöttség.

Ezek jellemzően nagyobb létszámú gondozottal rendelkeznek. Hétfőn a Pesti úton minden szűrővizsgálatot elvégeztek. 274 lakót és 41 dolgozót szűrtek. Akik nem voltak éppen műszakban, őket utólag megvizsgálnak majd. Többen a lakók közül még kórházban vannak.

A WHO irányelvei alapján történik a védekezés

„Megköszönöm a WHO magyarországi képviselőinek a segítségüket. egyszerű, világos üzeneteket fogalmaznak meg, amelyek mindannyiunk számára irányadók. Értékelték a magyar vizsgálati protokollt, beleértve a tesztelések módját és számát, és elismeréssel szóltak róla. Megfelelő szintű tesztelési módnak tartják, ha egy fertőzött környezetében legalább 10 negatív eredményt mutassunk föl. Magyarországon ez a szám 30, ami sokkal biztonságosabb.

Arra törekszünk, hogy a járványgörbe ellaposításával sikerül úgy átvészelni a járványt,

hogy minimális legyen a veszteség, amit egy pandémia idején el lehet érni” – mondta az országos tiszti főorvos.

A Nyugat-Európába utazó vendégmunkásokat segítik

Ukrán, román és szerb viszonylatban a Nyugat-Európába utazó vendégmunkások miatt új határforgalmi ellenőrzési rendszert vezettek be. Ausztria felé irányulók közlekedését, meghatározott időpontban engedik meg. Alap orvosi vizsgálat után engedik belépni az országba. Csak Röszke, Nagylak és Záhony határátkelőkön léphetnek be Magyarországra egy naponta négyórás időintervallumon belül. Emellett

csak a meghatározott tranzitútvonalon közlekedhetnek és a kijelölt pihenőhelyeken állhatnak meg.

Egy idősávon belül el kell hagyniuk Magyarországot – fejtette ki Kiss Róbert alezredes a tájékoztatón.

A címlapfotó illusztráció.