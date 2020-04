A járvány várható csúcspontjára teljesen felkészültnek kell lennie az ellátórendszernek

Megosztás Tweet



Online sajtótájékoztatót tartott a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfőn.



Kevesebb a házi karantén, több a szabálysértő

Elmúlt 24 órában 750 esetben rendeltek el hatósági házi karantént, így összesen már 11 240 a számuk. Az előző naphoz képest azonban 711-gyel csökkent mennyiségük – fejtette ki Kiss Róbert alezredes az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján.

Hozzátette, ezzel szemben viszont

a rendőrségi ellenőrzések száma növekszik.

Budapesten a többség betartja a kijárási korlátozásokat

Országosan az elmúlt hétvégén több mint 3000 szabálysértés történt, amit legtöbb esetben figyelmeztetéssel szankcionáltak a rendőrök, de 521 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, 401 esetben pedig feljelentést tettek.

„Arányaiban véve

hétvégén többen szegik meg a kijárási korlátozások szabályait.

Elsősorban most a vidékre volt jellemző, Budapesten ugyanis nem volt olyan nagy jellegű szabályszegés” – tette hozzá.

Újabb védőfelszerelések érkeztek

Két újabb, védőfelszereléseket tartalmazó szállítmány érkezett Magyarországra, az egyik Sanghajból, a másik Szöulból hozott egyéni védőfelszereléseket.

Nem fokozódott a fertőzöttek száma

Nem fokozódott jelentősen a fertőzöttek száma, ami köszönhető a hétvégének is – tette hozzá Müller Cecília országos tiszti főorvos a tájékoztatón.

Kitért arra, hogy újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1984-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 10 idős krónikus beteg. Ezzel 199 főre emelkedett az elhunytak száma.

Jelenleg 811 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük

60-an vannak lélegeztetőgépen.

„Emelkedett a gyógyultak száma is. Már 267-en távoztak gyógyultan a kórházból” – hangsúlyozta.

Keddre várható a Pesti úti minták eredmény

Újabb mintákat vettek a Pesti úti idősotthon lakóitól. Összesen 223 fertőzött van az intézményben, közülük 19 dolgozó, és eddig 23 hunytak el a lakók közül.

A másodlagos vizsgálatok kiértékelése jelenleg is zajlik, várhatóan keddre lesznek eredmények – fűzte hozzá Müller Cecília.

Május 3-án lehet a csúcs

Várhatóan május 3-án fut a csúcsra a járvány – vetítette előre az országos tiszti főorvos. Kifejtve, hogy

a járvány csúcspontja, azt jelenti, hogy utána már várhatóan nem emelkedik az új megbetegedettek száma.

„Azt azonban nem tudjuk megmondani, hogy ez majd meddig tart. De a számítások szerint most erre a dátumra készülünk és tervezünk az egészségügyi ellátó rendszerrel” – mondta.

Kitért arra is, hogy a felkészülés része, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges műszerek és tárgyi feltételek. Ezek mellett a felkészült dolgozókra is szükség van. A már állományban lévőkön kívül új munkaerőre is szükség van. Egy részüket átcsoportosítják az eredeti munkahelyeikről, de közöttük számos az önkéntes is.

A címlapfotó illusztráció.