Többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar

Vasárnap délután többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, főként a Dunántúlon és a középső országrészben néhol zivatar. Délután északkelet felől egyre nagyobb területen eláll az eső, késő délután északon a felhőzetcsökkenés is elkezdődik – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az északi, északkeleti szél napközben többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarban viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 14 és 20 fok között alakul, de délnyugaton még 20, 26 fok valószínű.

(Forrás: OMSZ)

Estére mindenütt csökken a felhőzet, de délnyugaton még reggel is lesznek felhős tájak, eső, zápor is csak ott fordulhat elő. Az északkeleti szél időnként megélénkül, főként az Alföldön néhol meg is erősödik.

Késő estére 8, 15 fok közé hűl le a levegő. A legalacsonyabb éjszaki hőmérséklet többnyire 2 és 8 fok között alakul, de északon a szélvédett helyeken -1, +2 fok is lehet.