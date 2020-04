Megosztás Tweet



Kiürültek a közterületek az országban. Sok önkormányzat ugyanis élt a kormánytól kapott felhatalmazással, és helyben szigorúbb szabályokat vezetett be, hogy ezzel is akadályozzák a vírus terjedését. A hatósági házi karantént és a kijárási korlátozásokat folyamatosan ellenőrző rendőröknek azért így is akadt dolguk – derült ki az M1 Híradójából.

A Tisza-tó környékén a húsvéti hosszú hétvégén háromszáznál is több autó és mintegy ezer gyalogos próbált meg a tó partjára bejutni. Ebből okulva az önkormányzat élt a kormány adta lehetőséggel és ezen a hétvégén maguk szabályozták a Tiszta-tó látogatottságát, csak az ott lakókat engedték be.

Hévízen a kijárási korlátozás betartását hatvanhat kamerával ellenőrzik, amelyek képeit a rendőrségnél és az önkormányzatnál is figyelik és ha szükséges, azonnal fellépnek a szabályszegőkkel szemben. A fürdőváros kiürült, nincsenek vendégek, és a helyiek is betartják az előírásokat.

Üresek a tavasszal népszerű sétautak a Veszprém határában fekvő parkerdőben is. Csak egy-egy kerékpárost vagy futót látni a több hektáros területen. Itt is korlátozásokat vezettek be. A lezárás összesen tizenkét parkot érint Veszprémben, de a belváros több mint húsz központi utcáján is csak áthaladni lehet mert lezárták, ahogy az éves szinten 350 ezer látogatót vonzó állatkert bejáratára is lakat került.

Több mint hatszáz állatról kell gondoskodniuk a Veszprémi Állatkert dolgozóinak. Török László, az intézmény igazgatója elmondta: már februárban elkezdték a felkészülést, így mintegy három hónapra elegendő különféle takarmányt halmoztak fel. Jelenleg negyvenhat dolgozójuk szigorú szabályok mellett végzi a munkáját.

Az általában turistáktól zsúfolt fővárosi Kossuth Lajos téren, most alig találkozni emberrel, ahogy a Nyugati téren is talán több volt a galamb, mint a járókelő.

A rendőrök viszont találkoztak szabályszegőkkel, akik a tapasztalatok szerint jóval többen vannak hétvégén, mint munkanapokon.

Lakatos Tibor kiemelte: a hatóságok folyamatosan ellenőrzik a kijárási korlátozás szabályainak betartását.

A címlapfotó illusztráció.