Továbbra sincs főállású orvos a Pesti úti idősotthonban

A Pesti úti idősotthonban lakóktól újabb mintát vesznek majd – erről is beszélt szombaton Müller Cecília országos tiszti főorvos. Azt is mondta: nem kizárólag a laborvizsgálatokra alapozzák az intézményekben a járványügyi döntéseket, mert azok csak egy pillanatnyi képet tükröznek. Közben a korábban megkezdett járványügyi vizsgálat is tart még a Pesti úton – hangzott el az M1 Híradójában.