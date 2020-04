Újabb biztonsági intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta

Szigorítottak a postákon, bevezették az érintésmentes kézbesítést, a hivatalokban minden dolgozó maszkot és kesztyűt visel, és úgynevezett leheletfogó paravánokat is felszereltek. Ezzel a dolgozókat és az ügyfeleket is védik. Mindenkit arra kérnek, hogy aki teheti, a járvány alatt elektronikusan fizesse be a csekkjeit – derült ki az M1 Híradójából.