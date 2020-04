Schanda: A cél a megfelelő színvonalú oktatás

Megosztás Tweet



A kormány mindent megtesz azért, hogy a magyar diákok és hallgatók a koronavírus-járvány ellenére megfelelő színvonalú oktatásban részesülhessenek, a korlátozások minél kevesebb problémát okozzanak nekik – mondta a felsőoktatásért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára az MTI-nek.

Schanda Tamás hozzátette: az ő érdekeiket képviselik az Erasmus+ ösztöndíjak esetében is. Azt szeretnék, hogy anyagi veszteség nélkül, a lehető legkisebb adminisztrációs teherrel járjon az, ha megszakadt, vagy meghiúsult részvételük az ösztöndíjprogramban – tette hozzá.

Az államtitkár kifejtette: Magyarország az Európai Bizottság döntésére vár, hiszen az Erasmus+ központi uniós finanszírozásból valósul meg, így az elszámolás és beszámolás mikéntjéről, illetve a járvány miatti vis maior helyzetben teendő lépésekről a nemzetállami kormányok nem dönthetnek. Úgy fogalmazott: „csak reménykedünk benne, hogy Brüsszel nem hagyja cserben a fiatalokat. Az elmúlt években azonban sajnos annak lehettünk a tanúi, hogy az EU mindig rossz válságkezelési stratégiát választott, ráadásul úgy, hogy magát a problémát is csak óriási késéssel ismerte és mérte fel. Ez történik most is” – közölte az államtitkár, hozzátéve: az uniós járványügyi hatóság a vírusveszélyt is csak későn érzékelte, az abból fakadó problémákat pedig „valószínűleg még csak fel sem vázolták a brüsszeli bürokraták”.

Schanda Tamás elmondta: a programok lebonyolításáért felelős hazai szervezet, a Tempus Közalapítvány vezetői és munkatársai mind az érintett diákokkal, mind az uniós illetékesekkel kapcsolatban vannak. Egyelőre annyit tudtak jelezni a pályázóknak, hogy egyedi eljárás keretében fogja téríteni a program a járvány következtében felmerült költségeiket, illetve azt, hogy az utazások átütemezhetők. A Tempus folyamatosan dolgozza fel a beérkezett több száz hallgatói igényt – ismertette.

„Reméljük, a hosszadalmas és nem túl hatékony, bürokratikus egyeztetési procedúra hamarosan lezárul, és mielőbb egyértelmű döntés, iránymutatás érkezik az Erasmus+ ösztöndíjasok ügyében” – jegyezte meg az államtitkár, kiemelve: minden tagállamnak és európai polgárnak az lenne ugyanis az érdeke, hogy Brüsszel a valóban rá tartozó problémákat oldja meg, ezekben reagáljon gyorsan. Megjegyezte: „az elmúlt években csak az egyes nemzetállamok ellen indított politikai boszorkányüldözésekben volt flott az uniós bürokrácia működése”.

Amint döntés születik az Erasmus+-szal kapcsolatban, várhatóan annak főbb megállapításai szerint rendezi a kormány a Campus Mundi ösztöndíjasok helyzetét is – közölte az államtitkár.