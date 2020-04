Példaértékű az összefogás a bajban

Megosztás Tweet



A legváltozatosabb módon támogatják az adakozó emberek, cégek a koronavírus-járványban a karitatív szervezeteket és azokon keresztül a rászorulókat: pénzt és tárgyi adományokat, de még önkéntes munkát is felajánlanak – derül ki a pénteki Magyar Nemzet összeállításából.

A lapot a Magyar Református Szeretetszolgálat arról tájékoztatta: példaértékű az összefogás. Az Összefogás az újrakezdésért elnevezésű adománygyűjtésükre már több mint hatmillió forint érkezett. Több cég gépjárműveket adott a szeretetszolgálatnak a veszélyhelyzet idejére, egy gazda 2,5 tonna burgonyát ajánlott fel, egy debreceni általános iskola pedig a menzán maradt, nagy kiszerelésű tartós élelmiszereket és édességeket adományozott. Vannak, akik önkéntes munkával próbálnak segíteni.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet azt tapasztalja, hogy bár sokan mozdulnak meg és támogatják pénzadománnyal a koronavírus idején végzett munkát, de az adakozás mértéke érthetően alacsonyabb, mint például egy hazai árvíz idején.

A Magyar Vöröskeresztet példátlan összefogás segíti a koronavírussal kapcsolatos tevékenységeinek lebonyolításában a szervezet kommunikációs vezetője szerint. Somody Zoltán kiemelte: számos cég és szervezet nagyobb mértékű felajánlással vagy tárgyi adománnyal segíti azt, hogy a Magyar Vöröskereszt biztosítani tudja a szociális ellátást a nélkülözőknek.

A Katolikus Karitász arról tájékoztatott: a hozzájuk közvetlenül érkező felajánlásokból is tapasztalható, hogy a magánszemélyek mellett vállalkozások is szeretnének segíteni. Tárgyi és pénzbeli adományok mellett szolgáltatást (például fuvarozást) és jelentős kedvezményt nyújtó felajánlás is érkezett, amely szintén segítség lehet ebben a helyzetben.

A hajléktalanok Budapesten viszont azt tapasztalják a lap szerint, hogy megcsappant az emberek adakozókedve.

