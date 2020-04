Ötszáz kerékpárt kapott a Szent László Kórház

Megosztás Tweet



Ötszáz kerékpárt ajánlott fel a Dél-pesti Centrumkórház (Szent László Kórház) egészségügyi dolgozóinak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (Maketusz).

Az intézmény előtt tartott pénteki sajtótájékoztatón Benyó Balázs, a Maketusz elnöke arról beszélt, hogy felajánlásukkal azokat a kórházi munkatársakat szeretnék segíteni, akik tömegközlekedéssel járnak a munkahelyükre. A kerékpár ugyanis ebben a járványos időszakban sokkal kevésbé veszélyes.

Elmondta, terveik szerint további felajánlásaikkal a vidéki kórházak dolgozóit is szeretnék segíteni.

Révész Máriusz, az önkéntességet és adományozást koordináló kormányzati akciócsoport vezetője, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos azt mondta, a koronavírus-járvány következtében olyan események zajlanak a világban, amelyeket pár hónapja még elképzelni sem tudtunk; Magyarországon soha nem látott összefogás alakult ki, ennek része a kerékpárok felajánlása – tette hozzá.

A kormánybiztos bízik abban, hogy aki most a kerékpárt választja úti célja eléréséhez, az a jövőben is így tesz majd.

Hozzátette: ez az akció is része a „Maradj otthon, de ha menned kell, bringázz!” kampánynak.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője arról beszélt, hogy az otthon maradás mellett fontos az egészséges életmód, amelynek része a kerékpározás is. Közölte, a kórház telephelyei közötti közlekedésre is bizonyára igénybe fogják venni a kerékpárokat.

Halász Áron, a Magyar Kerékpárosklub elnökhelyettese elmondta, az adatok azt mutatják, hogy a vírus magyarországi megjelenése miatt jelentősen nőtt a kerékpárral közlekedők száma. Jelezte, mind Budapesten, mind a vidéki városokban olyan fejlesztések történnek, amelyek nagyon hiányoztak a biztonságos kerékpáros közlekedéshez.