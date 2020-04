Maruzsa Zoltán: Teljes értékűek lesznek az idei érettségik is

Megosztás Tweet



Online sajtótájékoztatót tartott az operatív törzs pénteken, melyen részt vett Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár is.

Megjelent az a kormányrendelet, ami az idei érettségi sorsát meghatározza –mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár sajtótájékoztatón pénteken.

Hozzátette, hogy idén május 4-től kizárólag írásbeli vizsgákra kerül sor. Kivétel néhány tantárgy.

„Az idén ebben a különleges helyzetben megszerezett érettségik is teljes értékűek lesznek, a nyelvi érettségi is teljes értékű lesz a nyelvvizsga átváltásban” – emelte ki.

Kitért arra is, hogy érettségiznie senkinek sem kötelező, így aki úgy gondolja, hogy nem idén akarja letenni a vizsgákat, akkor van mód a visszalépésre. Április 20-ig elektronikus formában ezt megteheti bárki.

A jelentkezések módosítására is van lehetőség. Ha emeltszintű helyett mégis csak középszinten szeretne egy tárgyat teljesíteni.

Egy helységben legfeljebb 10 fő lehet, közöttük másfél méteres távolsággal. Emellett maszkot is biztosítanak és fertőtlenítőszereket is a diákoknak és tanároknak is.

Az eddigiektől eltérően 9 órától kezdődnek az érettségi vizsgák.

A veszélyhelyzetben a kihirdetett korlátozások miatt azonban idén elmaradnak a ballagások.

Lassan belépünk a tömeges megbetegedések időszakába

Péntekre 1763-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg. Ezzel 156 főre emelkedett az elhunytak száma – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

Kifejtve, hogy már 847 beteget ápolnak kórházban, közülük 63-an lélegeztetőgépen vannak. Utóbbiak állapota súlyos, de nem reménytelen. Korábban többen is felépültek lélegeztetőgépes kezelés után köszönhetően orvosaink és ápolóink szakértelmének – tette hozzá.

„A járványgörbénk amennyire lehet lapos, de emelkedő a tendencia. Minden nap többen fertőződnek meg. Így fel kell készülnünk, hogy hamarosan belépünk a tömeges megbetegedések időszakába” – szögezte le Müller Cecília .

A fertőzés terjedésével szemben már 207-en gyógyultan távoztak a kórházból.

Több mint 53 tonna védőfelszerelés érkezett

Az önkormányzatok által húsvétra bevezetett plusz szigorítások beváltották a hozzáfűzött reményeket, ezért is döntött úgy az operatív törzs javaslatára a kormányzat, hogy ismét a települési önkormányzatokra bízza a hétvégi, az országos kijárási korlátozáson túlmutató járványügyi korlátok bevezetését – mondta a sajtótájékoztatón Kiss Róbert alezredes.

Hozzáfűzte, hogy csütörtökön újabb öt repülőgép érkezett egészségügyi szállítmányokkal Magyarországra. Összesen 53,4 tonna egyéni védőfelszerelést hoztak. Ezek 13 fővárosi és 43 vidéki kórházba kerülnek.

Hangsúlyozta: „tíz napra előre már minden kórházban van készletezés”.

Kiemelte azt is, hogy a kijárási korlátozás kihirdetése óta összesen 21 093 szabálysértés ügyében intézkedtek rendőrök, aki 4871 helyszíni bírságot szabtak ki eddig és 4517 esetben pedig feljelentést tettek. A tapasztalatok szerint emelkednek a szabályszegők száma.

A címlapfotó illusztráció.