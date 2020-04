A segélyszervezetek munkája is átalakult a járvány idején

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány miatt szinte minden segélyszervezet munkája átalakult. A legnagyobb problémát azok az intézmények jelentik, ahol a gondozottak (idősek, fogyatékosok, hajléktalanok) bentlakóként élnek. Ezekben az intézményekben gyökeresen kellett megváltoztatni a szabályokat ahhoz, hogy meg tudják óvni a bentlakók egészségét.

A segitsunkegymasnak.hu weboldalon található információ arról, hogyan fogtak össze a magyar szeretetszolgálatok és segélyszervezetek a koronavírus-járvány idején, hogy segítsék a leginkább rászorultakat.

Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke a Kossuth Rádió Napközben című műsorában elmondta, a koronavírus-járvány miatt szinte minden szegélyszervezet munkája átalakult. Hozzátette, szeretetszolgálatuk tevékenysége is átalakult az elmúlt egy hónapban, hiszen a harminc év alatt felépített intézményeket, csoportokat át kellett szervezni. Kiemelte, azonban sikerült megtalálniuk a leghatékonyabb módot a segítségnyújtásra.

A legnagyobb problémát azok az intézmények jelentik, ahol a gondozottak (idősek, fogyatékosok, hajléktalanok) bentlakóként élnek. Ezekben az intézményekben gyökeresen kellett megváltoztatni a szabályokat ahhoz, hogy meg tudják óvni a bentlakók egészségét – tette hozzá.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy sok programjuk a foglalkoztatás köré épül, mivel azt látják, hogy a legnagyobb értéket az emberi életnek az adhatja, ha egy közösség is értékeli az elvégzett munkát, ha büszkék lehetünk a munkánkra. Hozzátette, a járvány okozta gazdasági válság idején is igyekeznek sok embernek megadni ezt az élményt. Éppen ezért például több varrodájukban is átálltak szájmaszk készítésére.

Győri-Dani Lajos kiemelte, jelenleg is várják a felajánlásokat magánszemélyektől és vállalatoktól egyaránt. Jelenleg magánszemélyektől csak pénzadományokat tudnak fogadni, vállalatoktól pedig élelmiszereket, vegyi árut, illetve mindenféle olyan informatikai eszközt, amellyel erősíteni tudják a napi kapcsolattartást a rászorulókkal.

A segitsunkegymasnak.hu weboldalon pedig egyéb felajánlásokat is várnak a szeretetszolgálatok.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

