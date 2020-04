Tömegesen megszegték a kijárási korlátozást Szombathelyen

Megosztás Tweet



Tömegesen megszegték a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozást egy szombathelyi szeméttelepen keletkezett tűz oltását nézők Szombathelyen – tudósított a vaol.hu szerda este.

A katasztrófavédelem a honlapján azt közölte, hogy egy zöldhulladék-tároló gyulladt ki a Szent Gellért utcában, a lángok átterjedtek egy másik tárolóra is, így végül három hektáron égett a növényi hulladék. A tűz oltására szombathelyi, sárvári, zalaegerszegi, soproni hivatásos és csepregi, táplánszentkereszti, horvátzsidányi és vépi önkéntes tűzoltók érkeztek. A tájékoztatás szerint a tűz lakóházakat nem veszélyeztetett, a lángokat a tűzoltóknak sikerült körülhatárolniuk.

A vaol.hu azt írta, a rendőrség az oltási munkálatok idejére a Körmendi út egy szakaszát is lezárta, beszámolójuk szerint „ezrével jöttek a lángokat megnézni a katasztrófaturisták” a környező utcákba, sokan családdal, kisgyerekekkel álltak be a tömegbe. Hozzáfűzték: a Körmendi úton lévő bevásárlóközpontok parkolóiból mintegy 300 autót és több száz gyalogost terelt ki a rendőrség, a Jáki úton pedig szintén hatalmas torlódás alakult ki, ott is több száz autós és gyalogos verődött össze a kijárási korlátozások ellenére.

A címlapfotó illusztráció.